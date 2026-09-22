Algérie: Le FMI salue la robustesse de l'économie algérienne et les efforts de diversification

ALGER — Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la robustesse de l'économie algérienne, portée notamment par une croissance soutenue en 2025, ainsi que les efforts des autorités en matière de diversification, tout en soulignant des perspectives favorables à court terme.

Dans son évaluation à l'issue des consultations de 2026 au titre de l'article IV avec l'Algérie, conclues le 11 septembre dernier, le FMI a relevé une croissance économique robuste enregistrée en 2025, estimée à 3,9% en 2025, contre 3,7% en 2024, soutenue par une stratégie axée sur l'investissement public.

L'économie hors hydrocarbures a, pour sa part, enregistré une croissance de 4,3% en 2025 et devrait se situer à 4% en 2026, confirmant "la poursuite de la diversification de l'activité économique", note le FMI.

"Les perspectives à court terme demeurent globalement favorables", a souligné le FMI tablant sur une croissance de 3,8% en 2026, qui "devrait rester robuste".

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L'institution a ajouté également que la hausse des cours des hydrocarbures devrait stimuler les exportations et les recettes budgétaires, "permettant au pays de reconstituer les marges de manoeuvre budgétaires".

Les exportations devraient également progresser, passant de 15,8% du PIB en 2025 à 19,3% en 2026, selon les projections du FMI établies pour la période 2023-2031.

Les importations vont, par ailleurs, reculer de 21,9% en 2025 du PIB à 18,5% en 2026.

Le déficit budgétaire a diminué en 2025, "grâce aux versements de dividendes élevés ponctuels des entreprises publiques et de la Banque d'Algérie", a fait savoir l'institution de Bretton Woods dans son rapport.

Les efforts déployés par l'Algérie pour renforcer la stabilité et l'inclusion financière ont été aussi salués par le FMI, en notant que les banques demeurent liquides, rentables et bien capitalisées. Il a aussi noté que les mesures visant à renforcer la supervision financière, les dispositifs de gestion des crises et de la liquidité et à améliorer la gouvernance des banques publiques sont importantes.

Dans ce sillage, le FMI a félicité les autorités publiques pour le retrait rapide de l'Algérie de la liste du GAFI des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée.