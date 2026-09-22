Algérie: Baddari donne depuis Jijel le coup d'envoi de l'année universitaire 2026-2027

JIJEL — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a donné mardi, à l'université "Mohamed Seddik Ben Yahia" de Jijel, le coup d'envoi de la nouvelle année universitaire 2026-2027.

La cérémonie de la rentrée universitaire, qui s'est déroulée à la salle "Djerfi M'barek" au pôle universitaire "Tassoust", a eu lieu en présence du wali de Jijel, Ahmed Meguelati, des directeurs de certaines universités et de la famille universitaire.

Il est à noter que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour accueillir, au titre de cette saison universitaire, 1.884.839 étudiants, répartis à travers les établissements universitaires et les centres de recherche du pays, afin de leur permettre de réaliser l'innovation et l'excellence en offrant un environnement éducatif stimulant, des efforts qui s'inscrivent dans le cadre de l'achèvement du processus de transformation de l'université en un partenaire actif du développement économique et de la création de richesse.

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M. Baddari présidera également à cette occasion la cérémonie de signature de trois conventions entre l'université de Jijel et les entreprises économiques publiques, à savoir le port de Djen Djen, Kotama Agrifood pour la trituration des graines de soja, l'extraction des huiles végétales et la production d'aliments de bétail, ainsi que l'entreprise "Cosider".

D'autre part, le ministre inaugurera un centre d'entrepreneuriat, la faculté de droit et une annexe de l'école normale supérieure après leur numérisation.

Il visitera également une exposition de start-up activant dans les domaines de l'électronique et de l'intelligence artificielle.