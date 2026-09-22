Mali/Dépôt de gerbe de fleurs au Monument de l'indépendance - Le Président Assimi GOÏTA honore la mémoire des Héros de l'indépendance

Le Président de la Transition malienne, le Général d'Armée Assimi GOÏTA, a sacrifié à la tradition dans la matinée de ce mardi 22 septembre 2026, en déposant une gerbe de fleurs au Monument de l'indépendance. Cela avec toute la solennité et toute la ferveur requise.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie sobre de dépôt de gerbe de fleur à la place de l'indépendance de Bamako. Outre le président de la transition, l'on notait la présence des membres du gouvernement avec à sa tête le premier ministre Général de Division Abdoulaye MAIGA, le président du #CNT, Général de Corps d'Armée Malick DIAW, les médaillés d'or de l'indépendance, les dignitaires des ordres nationaux, les diplomates accrédités au Mali, les chefs d'États-majors des armées et de nombreuses autres personnalités.

Après l'exécution de l'hymne national du Mali, le président de la Transition Général d'Armée Assimi GOÏTA a déposé une gerbe de fleurs au Monument de l'Indépendance sous le son de la Fanfare de la Garde Nationale, en souvenir des martyres de l'indépendance.

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Le Président de la Transition honore ainsi la mémoire des Héros de l'Indépendance et de tous nos devanciers qui ont oeuvré pour l'avènement d'un Mali debout et souverain. Comme pour dire que la célébration du 22 Septembre, c'est d'abord et avant tout une question de perpétuation de la mémoire collective qui a fondé notre pays.