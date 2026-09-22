Congo-Kinshasa: Litanie des horreurs !

Le sol de l'est de la République démocratique du Congo ne recèle plus des richesses, il exsude la mort. Le dernier rapport d'Amnesty International, publié ce lundi 21 septembre 2026, jette une lumière crue et insoutenable sur l'enfer concentrationnaire imposé par la coalition rebelle AFC/M23 dans les zones minières sous son joug.

À Rubaya et Lomera, les creuseurs artisanaux ne sont plus des travailleurs, mais des esclaves modernes, pliés sous la terreur des exécutions sommaires, de la torture systématique et du travail forcé. Dix hommes battus à mort, des détenus flagellés trois fois par jour dans des cachots souterrains, des enfants enrôlés de force : la litanie des horreurs documentées par l'ONG dépasse le simple fait divers pour s'inscrire dans la catégorie des crimes de guerre les plus abjects. Pendant que le sang des Congolais irrigue les galeries de coltan et d'or, une autre mécanique, tout aussi huilée, s'active en surface : celle du pillage économique.

Amnesty International confirme ce que nul ne peut plus ignorer : ces ressources stratégiques, arrachées à la sueur et au sang, sont acheminées illégalement par vagues successives vers le Rwanda voisin, notamment via Kamembe. Ce trafic transfrontalier alimente directement la machine de guerre qui asphyxie la région. Face à ces accusations, le mutisme de l'AFC/M23 et des autorités rwandaises résonne comme un aveu de culpabilité méprisant. Pourtant, le drame absolu de cette tragédie congolaise ne réside plus seulement dans la cruauté des bourreaux ou l'audace des trafiquants. Il réside dans la complicité passive de la communauté internationale.

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Depuis des décennies, le scénario demeure désespérément le même. Des rapports d'experts de l'ONU et d'ONG respectées s'accumulent sur les bureaux de New York, Bruxelles ou Paris. À chaque publication, les chancelleries occidentales et les institutions mondiales déploient le même lexique de l'impuissance : elles « condamnent avec la plus grande fermeté », se disent « profondément préoccupées » et « exigent le cessez-le-feu ». Cette inflation de condamnations théoriques et de déclarations de principe est devenue une insulte pour les victimes. À quoi servent les résolutions de l'ONU si elles ne se traduisent jamais par des sanctions économiques et politiques dissuasives contre les véritables donneurs d'ordres et leurs parrains étatiques ? Ce soft-power hypocrite n'effraie personne.

Au contraire, l'absence de mesures coercitives réelles telles que des embargos stricts, des gels d'avoirs d'envergure ou des poursuites judiciaires internationales immédiates offre une totale impunité aux prédateurs. En refusant de passer des mots aux actes, le concert des nations valide implicitement le sacrifice du peuple congolais sur l'autel du commerce mondial des minerais technologiques. Il est grand temps de briser ce cycle de la lâcheté diplomatique : sans sanctions punitives et immédiates, les rapports d'ONG ne seront que les chroniques d'un génocide économique programmé.