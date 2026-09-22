Congo-Kinshasa: Elu de la circonscription de la Tshangu, Assemblée Nationale - Hermes Itina Mayamba présente son rapport de vacances parlementaires

À travers ce rapport, le député met en lumière plusieurs actions menées en faveur de sa base électorale. Parmi les réalisations présentées figurent notamment la construction de forages d'eau, la construction et la réhabilitation d'écoles dans la Tshangu, ainsi que la réhabilitation de certaines écoles publiques afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, dont certains étaient contraints d'étudier à même le sol.

Le rapport fait également état de la réhabilitation d'un important réseau d'approvisionnement en eau potable, une intervention destinée à contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau pour la population.

À cette occasion, l'honorable Hermes Itina Mayamba invite également le Bureau de l'Assemblée nationale à transmettre au Gouvernement les recommandations issues de ces constats et préoccupations exprimés au niveau de sa base, afin que des réponses appropriées puissent être apportées aux besoins de la population. À travers ce Rapport de Vacances Parlementaires, l'élu de la Tshangu entend ainsi rendre compte des actions réalisées sur le terrain et porter auprès des institutions compétentes les préoccupations de ses électeurs.