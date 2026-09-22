Tunisie: Université de Tunis - Recrutement d'enseignants contractuels en langue française

L'Université de Tunis a annoncé, dans un communiqué publié récemment, la réouverture des candidatures pour le recrutement d'enseignants vacataires en langue française, afin de pourvoir les besoins de certains de ses établissements affiliés au titre de l'année universitaire 2026-2027.

Sont concernés par ce recrutement les étudiants inscrits en doctorat national de la deuxième à la quatrième année au maximum à la condition de ne pas cumuler de bourse universitaire et de contrat d'enseignement. Les titulaires d'un doctorat dans la spécialité peuvent également postuler.

L'université invite les personnes intéressées à télécharger le formulaire de candidature depuis son site web officiel et à le déposer au bureau d'ordre de l'université (situé au 92, avenue du 9-Avril 1938, 1007 Tunis) au plus tard le 28 septembre 2026, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives requises.

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Le communiqué précise par ailleurs plusieurs conditions, dont la principale fixe un plafond aux contrats : un candidat ne peut prétendre à plus de deux contrats selon son statut (qu'il soit étudiant en doctorat ou titulaire du diplôme). Par ailleurs, les enseignants qui ont bénéficié par le passé de deux contrats en tant qu'étudiants-chercheurs inscrits en doctorat et qui ont depuis soutenu leur thèse sont autorisés à concourir pour un contrat en tant qu'enseignants titulaires d'un doctorat.