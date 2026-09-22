Ethiopie: Les énergies renouvelables et la transition vers les véhicules électriques au pays suscitent l'intérêt des investisseurs Nordiques

Addis Ababa — Les vastes ressources de l'Éthiopie en énergies renouvelables et sa transition rapide vers la mobilité électrique suscitent un intérêt croissant auprès des investisseurs et des entreprises technologiques nordiques, selon des acteurs du secteur.

Cette déclaration a été faite en marge du Nordic Africa EV Summit, organisé en Éthiopie du 14 au 16 septembre, qui a réuni des acteurs régionaux et internationaux pour échanger sur la mobilité électrique, les infrastructures de recharge et les opportunités d'investissement.

Hosaena A. Samuel, PDG et cofondatrice d'Easy Power, entreprise norvégienne et premier opérateur privé de recharge de véhicules électriques en Éthiopie, a indiqué que les investisseurs nordiques s'intéressent particulièrement à l'essor de l'adoption des véhicules électriques dans le pays ainsi qu'à son important potentiel en matière d'énergie propre.

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Selon Hosaena, plus de 20 institutions financières nordiques ont échangé avec des responsables éthiopiens et des acteurs du secteur lors du sommet afin d'examiner les possibilités d'investissement dans la fiabilité du réseau électrique et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cet intérêt concerne également les technologies et l'expertise technique nordiques, qui pourraient contribuer à la mise en place de réseaux de recharge plus résilients.

Elle a souligné que les partenaires nordiques avaient été particulièrement impressionnés par la décision politique ambitieuse de l'Éthiopie de progressivement abandonner les véhicules à moteur thermique au profit de la mobilité électrique, une transition soutenue par l'abondance de ses ressources renouvelables.

Les pays nordiques disposent d'une vaste expérience dans le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de systèmes électriques fiables, a-t-elle expliqué, ajoutant que cette expertise pourrait offrir des enseignements précieux à l'Éthiopie alors qu'elle poursuit l'expansion de son réseau national de recharge.

Hosaena a également cité le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et les grands projets éoliens parmi les principaux facteurs suscitant l'intérêt des investisseurs nordiques. Au-delà des infrastructures, elle a souligné que l'expansion du marché éthiopien des véhicules électriques offre d'importantes possibilités de transfert de technologies et d'investissements bilatéraux.

Abondant dans le même sens, Kumeel Alsmail, responsable des solutions industrielles de Nokia pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a indiqué que le développement de l'écosystème des véhicules électriques en Afrique ouvrira de nouvelles perspectives de coopération numérique et technologique entre les pays africains et les entreprises nordiques.

S'exprimant à l'ENA en marge de l'événement, Alsmail a souligné que la connectivité fiable sera essentielle au fonctionnement des réseaux de recharge des véhicules électriques, notamment alors que les pays s'efforcent de mettre en place des corridors régionaux de mobilité électrique.

Il a notamment évoqué les corridors potentiels reliant l'Éthiopie, Djibouti et le Kenya, estimant que ces axes pourraient desservir aussi bien les véhicules de transport de passagers que les véhicules électriques lourds.

Alsmail a indiqué que Nokia entrevoit d'importantes possibilités de fournir des solutions de connectivité numérique destinées aux réseaux de recharge, tout en soulignant que l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Éthiopie doit s'accompagner de systèmes robustes de transport et de distribution d'électricité.

Le sommet a ainsi mis en évidence l'interconnexion entre les énergies renouvelables, la mobilité électrique, la connectivité numérique et les infrastructures. Les participants ont souligné que les partenariats technologiques transfrontaliers et les investissements privés seront essentiels pour accélérer la transition de l'Afrique vers une énergie propre.