Ethiopie: El Niño - Mohamed Ware souligne l'importance d'investir dans l'action anticipée

Addis Ababa — Le Secrétaire exécutif adjoint de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Mohamed Ware, a souligné l'importance d'investir dans l'action anticipée afin de limiter les pertes humaines, économiques et environnementales liées aux impacts attendus du phénomène El Niño dans la Corne de l'Afrique.

S'exprimant en marge du Forum régional de haut niveau de l'IGAD sur la préparation à El Niño dans la Corne de l'Afrique, M. Ware a indiqué que les pays de la région disposent aujourd'hui de données scientifiques, de modèles climatiques et de prévisions permettant de prendre des mesures avant que les conséquences du phénomène ne se manifestent pleinement.

« Nous avons l'information, la science et les données », a-t-il déclaré, soulignant que la question n'est désormais plus de savoir si les impacts se produiront, mais plutôt de déterminer « ce que nous faisons maintenant ».

Selon lui, le phénomène El Niño pourrait avoir des répercussions importantes sur l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, les moyens de subsistance, l'approvisionnement alimentaire urbain et la santé, tout en aggravant les déplacements de populations et certaines tensions au sein des communautés.

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M. Ware a rappelé que la région avait déjà enregistré d'importantes pertes humaines et économiques lors de précédents épisodes d'El Niño, insistant sur la nécessité de tirer les leçons de ces expériences pour renforcer la préparation.

Le Secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD a particulièrement insisté sur la rentabilité de l'action anticipée, soulignant que les investissements réalisés avant une catastrophe peuvent permettre de réduire considérablement les coûts des interventions et de la reconstruction.

Selon les chiffres présentés lors du forum, chaque dollar investi dans l'anticipation permettrait d'éviter entre quatre et six dollars de pertes évitables.

« Ces activités auront besoin de financement », a-t-il affirmé, appelant les partenaires au développement, mais aussi les ministères des Finances des États membres, à travailler étroitement avec les institutions chargées de la gestion des risques de catastrophe.

Il a souligné la nécessité de rendre disponibles des ressources nationales afin de permettre aux mesures anticipatoires d'avoir un impact concret sur les populations exposées.

Abordant les initiatives environnementales entreprises par les États membres, M. Ware a particulièrement salué les efforts de l'Éthiopie en matière de restauration des terres dégradées, de protection des bassins versants, de plantation d'arbres comme « l'Initiative héritage du vert » et de collecte des eaux.

« Les mesures prises par le gouvernement éthiopien dans cette initiative sont très encourageantes », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces initiatives contribuent non seulement à prévenir certains risques à court terme, mais également à renforcer la santé environnementale et les moyens de subsistance des communautés à long terme.

La restauration des terres et la protection des bassins versants peuvent notamment contribuer à préserver les ressources en eau et les terres productives, à réduire les risques de glissements de terrain et à limiter les déplacements de populations liés à la dégradation environnementale, a-t-il expliqué.

M. Ware a également souligné le rôle de l'IGAD dans le partage des connaissances et des expériences entre ses États membres, afin de permettre la reproduction et la mise à l'échelle des initiatives ayant démontré leur efficacité.

Le responsable de l'IGAD a ainsi appelé à une mobilisation coordonnée des ressources, des connaissances scientifiques et des expériences nationales afin de transformer les prévisions climatiques en mesures concrètes de protection des populations et des moyens de subsistance face aux risques liés à El Niño.