Ethiopie: Pourquoi la communauté internationale doit confronter les factions radicales du TPLF & les saboteurs étrangers

Addis Ababa — La signature de l'Accord de Pretoria sur la cessation permanente des hostilités (CoHA) en novembre 2022 a été largement saluée comme un tournant décisif pour l'Éthiopie. Après deux ans de conflit dévastateur dans le nord du pays, cet accord a établi un cadre clair et légal pour rétablir l'ordre constitutionnel, démobiliser les combattants, acheminer l'aide humanitaire et reconstruire les communautés dévastées.

Depuis la signature du CoHA, le gouvernement fédéral éthiopien n'a cessé de démontrer son attachement à l'esprit et à la lettre de l'accord de Pretoria. Les institutions fédérales ont agi rapidement pour reconnecter le Tigré au réseau électrique national, rétablir les services bancaires et de télécommunications, et rouvrir les liaisons aériennes commerciales vers Mekelle. Le gouvernement a également facilité l'accès sans entrave de l'aide humanitaire dans toute la région, tout en allouant d'importantes ressources publiques à la reconstruction des infrastructures, des écoles et des établissements de santé endommagés.

Conformément à une exigence diplomatique fondamentale, le Parlement fédéral a officiellement retiré le TPLF de la liste nationale des organisations terroristes afin de permettre un engagement politique inclusif. En outre, dans le strict respect de l'article 10 de l'accord, le gouvernement fédéral a facilité la mise en place de l'Administration régionale provisoire du Tigré (IRA) afin d'assurer la gouvernance locale, la prestation de services et la stabilité pendant la transition.

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Au-delà des concessions diplomatiques initiales, le gouvernement fédéral éthiopien a soutenu son engagement envers l'Accord de Pretoria par un apport financier massif, allouant des milliards de birrs provenant du Trésor public pour financer la reconstruction immédiate et le redressement socio-économique de la région du Tigré. Consciente que la paix ne peut s'enraciner dans un contexte de ruine économique, Addis-Abeba a donné la priorité au financement de la remise en état des systèmes de santé dévastés, à la reconstruction des écoles endommagées et à la réparation des infrastructures essentielles de transport, d'électricité et de télécommunications, considérant la revitalisation du Tigré comme une priorité nationale absolue.

Ces transferts budgétaires fédéraux, versés directement pour financer les services publics, rémunérer les fonctionnaires et subventionner les produits de première nécessité, ont constitué une preuve tangible de la détermination de l'État à réintégrer le Tigré dans le tissu national. Pourtant, cette bonne volonté financière massive et ces investissements en capital se sont heurtés à une profonde mauvaise foi de la part des partisans de la ligne dure du TPLF, qui ont détourné les ressources locales, entravé les projets de développement fédéraux et canalisé les fonds administratifs régionaux vers une remilitarisation clandestine plutôt que vers le bien-être civil que cet argent était censé garantir.

Au lieu de canaliser ses efforts vers une concurrence politique pacifique et la relance régionale, la direction du TPLF a activement sapé le cadre de gouvernance envisagé à Pretoria. Derrière cette résistance se cache un objectif mûrement réfléchi : la faction intransigeante dirigée par Debretsion Gebremichael cherche à retrouver l'hégémonie sans partage d'un parti unique qu'elle exerçait autrefois sur l'Éthiopie. Ébranlée par la perte de sa domination fédérale et s'opposant à l'ordre constitutionnel, la TPLF a pour ambition principale de créer une instabilité régionale, de paralyser les institutions de l'État et d'imposer une renégociation totale de l'accord de Pretoria selon des conditions qui soustraient ses dirigeants d'élite à toute obligation de rendre des comptes.

L'un des piliers centraux de l'accord de paix était la mise en place d'une administration régionale provisoire inclusive, mais les dirigeants de la faction intransigeante au sein de la TPLF ont systématiquement oeuvré à son démantèlement. En tentant d'évincer unilatéralement la direction de l'IRA, de s'emparer par la force des organes administratifs régionaux et de rejeter les mandats fédéraux accordés pour préserver la stabilité régionale, le groupe a fait preuve d'un mépris alarmant pour la gouvernance transitoire légale. Cette prise de contrôle systématique remplace une administration publique transitoire et inclusive par un régime à parti unique, violant directement les principes fondamentaux de l'accord de Pretoria et privant les citoyens tigréens d'une gouvernance civile et responsable.

Pour concrétiser ces ambitions perturbatrices, les partisans de la ligne dure du TPLF ont conclu des alliances contre nature et opportunistes avec des acteurs extérieurs perturbateurs et des adversaires régionaux. Tirant parti des tensions géopolitiques plus larges qui règnent dans la Corne de l'Afrique, cette faction s'est assurée le soutien tacite d'acteurs étrangers cherchant à exploiter les vulnérabilités internes de l'Éthiopie. Parmi ces acteurs figurent en premier lieu les régimes du Caire et d'Asmara, dont les intérêts historiques et stratégiques convergent vers le maintien d'un État éthiopien fracturé et vulnérable.

Pour le régime égyptien, la motivation trouve son origine dans une paranoïa existentielle concernant les eaux du Nil et la réalité opérationnelle du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD). Le Caire considère depuis longtemps toute Éthiopie forte, unifiée et économiquement souveraine comme une menace directe pour son hégémonie hydroélectrique séculaire sur le fleuve Abay. Incapable d'empêcher l'achèvement du GERD par la diplomatie internationale ou la coercition juridique, l'appareil diplomatique et de renseignement égyptien s'est orienté vers une stratégie d'encerclement à somme nulle.

En apportant un soutien indirect, une couverture diplomatique et des canaux logistiques opérationnels aux factions dissidentes éthiopiennes, Le Caire cherche à maintenir Addis-Abeba en proie à des conflits internes. Pour l'Égypte, une Éthiopie en proie à la guerre civile est une Éthiopie incapable de projeter sa puissance, de faire progresser le développement en aval du fleuve ou de faire valoir ses droits souverains sur le commerce régional et les infrastructures maritimes.

Le régime totalitaire de l'Érythrée, dirigé par Isaias Afwerki, mène une stratégie parallèle motivée par une hostilité profondément enracinée envers la domination régionale de l'Éthiopie et par une histoire politique toxique avec les élites du TPLF. Bien qu'Asmara et le TPLF se soient livrés une guerre brutale de 1998 à 2000, leurs intérêts tactiques actuels les ont contraints à un rapprochement opportuniste.

Alors que l'Éthiopie affirme son ambition souveraine de s'assurer un accès fiable à la mer Rouge, le président Isaias considère une Éthiopie consolidée et économiquement dynamique comme une menace pour l'influence régionale et le monopole maritime de son régime. Tirant parti des frictions politiques internes entre l'Éthiopie et le Tigré, Asmara a discrètement ouvert des canaux de communication avec les partisans de la ligne dure du TPLF et d'autres acteurs insurgés, attisant une militarisation localisée afin d'enfermer l'Éthiopie dans un enchevêtrement de crises perpétuelles liées à la sécurité des frontières.

Ensemble, Le Caire et Asmara ont transformé la Corne de l'Afrique en un théâtre de guerre par procuration, utilisant la faction radicale du TPLF comme un levier décisif pour déstabiliser la nation de l'intérieur. Ces alliés extérieurs fournissent une couverture diplomatique, une logistique et un soutien matériel pour maintenir le nord de l'Éthiopie dans un état de crise perpétuelle. En agissant comme un mandataire des forces régionales hostiles à l'autodétermination économique et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, les dirigeants du TPLF externalisent activement la déstabilisation de leur propre patrie.

L'accord de Pretoria prévoyait explicitement le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) complets des forces armées tigréennes, établissant que l'Éthiopie ne dispose que d'une seule force de défense nationale unifiée. Alors que le gouvernement fédéral a mis en place le cadre national de DDR, le TPLF s'est opposé à un désarmement total.

D'importants contingents de combattants restent armés, actifs et organisés selon des structures de commandement régionales. Les informations faisant état d'un réarmement, de recrutements forcés et de mouvements offensifs de troupes près des frontières régionales -- coordonnés avec des éléments extérieurs -- indiquent que le groupe se prépare activement à une nouvelle vague de guerre plutôt que d'opter pour la paix. Le fait de prendre en otage les populations civiles sous la menace d'une reprise des hostilités compromet gravement la sécurité régionale, freine la reprise économique et prolonge les souffrances humaines dans tout le nord de l'Éthiopie.

La communauté internationale, notamment l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne, a joué un rôle constructif pour amener les parties à la table des négociations en 2022, et les partenaires internationaux doivent désormais renforcer la mise en oeuvre des accords afin de protéger cet investissement dans la paix. Les acteurs internationaux doivent clairement dénoncer et condamner les actions qui violent l'Accord de Haïti (CoHA), en particulier le démantèlement de l'Administration provisoire et les refus de mener à bien le désarmement.

Le soutien aux programmes de transition devrait être directement lié à des progrès mesurables et vérifiés dans le processus de DDR (désarmement, démobilisation et réintégration), parallèlement à un soutien sans équivoque à l'autorité fédérale légitime et à la gouvernance provisoire légalement reconnue. De plus, les agences d'aide internationales doivent veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne directement à la population civile sans être détournée ou accaparée par des factions armées.

Une prise de conscience croissante parmi les principaux acteurs internationaux révèle que le principal obstacle à une paix durable dans le nord de l'Éthiopie n'est plus un manque de bonne volonté fédérale, mais la subversion délibérée orchestrée par les factions radicales du TPLF et leurs soutiens régionaux extérieurs. Les récentes mesures diplomatiques prises par le gouvernement américain -- notamment les restrictions ciblées en matière de visas imposées en vertu de la section 212(a)(3)(C) à l'encontre de figures radicales du TPLF et d'acteurs associés complices de l'érosion de l'accord de Pretoria -- marquent un tournant décisif vers la responsabilisation.

En sanctionnant directement les responsables du démantèlement de l'administration régionale provisoire du Tigré, du retard pris dans le désarmement et de l'orchestration d'une remilitarisation illégale, Washington a effectivement validé la position de longue date de l'État éthiopien : ce sont les élites internes récalcitrantes et les saboteurs extérieurs, en particulier ceux qui s'alignent sur les intérêts étrangers à Asmara et au Caire, qui sont les véritables auteurs de l'instabilité dans la Corne de l'Afrique.

Pour protéger cet immense investissement en faveur de la paix, les partenaires internationaux doivent s'appuyer sur ces premières mesures de responsabilisation et mettre en place un dispositif systématique de mise en oeuvre. Les déclarations diplomatiques doivent déboucher sur une mise en oeuvre rigoureuse et conditionnelle, dans laquelle l'aide au développement, le soutien à la transition et la légitimité internationale dépendent strictement du respect vérifiable des protocoles de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR).

En outre, les agences d'aide et les observateurs internationaux doivent contrôler les mécanismes de distribution de l'aide humanitaire afin d'empêcher les factions armées de détourner les fournitures de secours pour alimenter une mobilisation illicite. En soutenant sans équivoque une gouvernance intérimaire légitime et reconnue par la Constitution, et en renforçant les sanctions ciblées à l'encontre tant des partisans de la ligne dure au sein du pays que des saboteurs extérieurs, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne peuvent garantir que l'accord de Pretoria reste un pont durable vers la paix plutôt qu'une simple trêve temporaire dans le conflit.

Pour garantir une paix durable dans la Corne de l'Afrique, la communauté internationale ne peut plus se permettre d'adopter cette dangereuse posture de fausse équivalence. L'accord de Pretoria a tracé une voie claire et légale vers le rétablissement de l'unité nationale, mais sa mise en oeuvre reste otage des ambitions révisionnistes des partisans de la ligne dure du TPLF et des jeux géopolitiques à somme nulle menés par des acteurs étrangers perturbateurs au Caire et à Asmara. Permettre à des acteurs internes de démanteler le gouvernement provisoire légitime et de se remilitariser sous le couvert d'un soutien étranger risque non seulement de réduire à néant la stabilité durement acquise par l'Éthiopie, mais aussi de déclencher un embrasement régional plus vaste.

La communauté internationale -- sous l'égide de l'UA, de l'ONU, des États-Unis et de l'UE -- doit aller bien au-delà d'une rhétorique passive et agir avec détermination. En imposant une responsabilité stricte, en subordonnant leur soutien à un désarmement vérifié et en s'opposant à toute intervention étrangère, les acteurs internationaux peuvent neutraliser ces forces perturbatrices, protéger l'intégrité de l'accord de Pretoria et veiller à ce que la trajectoire souveraine de l'Éthiopie reste définie par la paix, l'unité et le progrès économique.