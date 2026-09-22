Ethiopie: L'Égypte gaspille l'eau et adopte certaines des pires pratiques en la matière

22 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

L'Égypte se distingue par sa mauvaise gestion chronique des ressources en eau, alors qu'elle ne contribue pratiquement pas au débit de l'Abay (Nil Bleu) -- un paradoxe frappant au coeur du débat sur le Nil.

Pour de nombreux analystes du secteur hydroélectrique et experts en eaux transfrontalières, l'eau stockée dans les réservoirs égyptiens situés en aval subit des taux d'évaporation élevés en raison du climat désertique et chaud du pays.

Pour Fekahmed Negash, président de l'équipe consultative sur les eaux transfrontalières et le GERD au sein du ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, le vaste réservoir de ce pays en aval se trouve dans l'environnement désertique et chaud de l'Égypte et est exposé à d'importantes pertes par évaporation.

Il a estimé que le haut barrage d'Assouan perdait environ 15 à 16 milliards de mètres cubes d'eau par an par évaporation.

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Contrairement à une idée reçue, malgré cette réalité et le fait que l'ONU classe l'Égypte parmi les pays souffrant de pénurie d'eau, la nation possède un immense potentiel hydrique qui reste largement méconnu.

L'Égypte dispose de suffisamment d'eau souterraine pour des centaines d'années, même si les pluies venaient à cesser en Éthiopie pendant des années.

L'Égypte gaspille l'eau et adopte certaines des pires pratiques en la matière.

L'Égypte se distingue par sa mauvaise gestion chronique des ressources en eau, alors qu'elle ne contribue pratiquement pas au débit de l'Abay (Nil Bleu) -- un paradoxe frappant au coeur du débat sur le Nil.

L'Égypte se comporte comme si elle disposait d'une vaste étendue de marais où elle cultivait de la canne à sucre et du riz. Ce qui est frappant, c'est qu'elle souhaite que les autres ne boivent même pas d'eau douce et ne cultivent pas de choux, afin qu'elle puisse continuer à gaspiller l'eau.

L'Égypte veut que l'Éthiopie renonce à son développement et s'enlise dans la pauvreté pour que les Égyptiens puissent jouir de la prospérité.

L'Égypte a tendance à déverser de l'eau dans le désert et à créer des villes tentaculaires, alors qu'elle ne souhaite même pas que les Éthiopiens aient de la lumière et des cuisinières chez eux.

L'Égypte ne sait pas ce qu'est la gratitude. Elle prétend craindre la pénurie d'eau, mais ne tient pas à remercier l'Éthiopie d'avoir prévu la plantation de plus de 50 milliards de jeunes plants. Au contraire, elle met tout en oeuvre pour déstabiliser l'Éthiopie -- quelle ironie.

L'Égypte se considère comme un voisin de l'Éthiopie parce qu'elle ne voit le Soudan que comme un simple appendice. C'est pourquoi elle s'acharne à démanteler le Soudan en recourant à des traîtres.

L'Égypte ne souhaite la prospérité d'aucun pays des deux côtés de la mer Rouge -- quelle politique de la corde raide !

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