Tunisie: Le ministre de la santé participe à la conférence mondiale de la FAO

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a mené hier lundi, en marge de sa participation à la Conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur « l'action pour une seule santé dans les systèmes agroalimentaires», une série de rencontres bilatérales avec plusieurs hauts responsables.

Selon un communiqué publié par le ministère, Ces rencontres, qui ont réuni le ministre de la Santé avec le Directeur général de la FAO, la ministre française de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Souveraineté alimentaire, le Directeur général de l'Administration nationale pour la prévention et le contrôle des maladies de la République populaire de Chine, ainsi que la Directrice du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, ont notamment porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la santé d'intérêt commun.

Elles ont également permis d'aborder les perspectives de la mise en oeuvre de partenariats bilatéraux, particulièrement dans les domaines de la prévention, de la sécurité sanitaire et de l'approche « One Health » , notamment en matière de surveillance épidémiologique intégrée, de résistance aux antimicrobiens et de maladies zoonotiques.

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Les opportunités de coopération dans le domaine de la santé numérique avec les institutions et structures sanitaires spécialisées ont également été évoquées, à travers l'établissement d'accords de partenariat bilatéraux et de programmes opérationnels.

Le ministre participe aux travaux de la conférence mondiale de la FAO à Rome, en Italie, en tant que représentant de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Les travaux de cette conférence se poursuivent jusqu'au 23 septembre courant.