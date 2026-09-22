Tunisie: Grève du transport des hydrocarbures - La majorité des chauffeurs n'y participeront pas

La majorité des conducteurs de camions de transport d'hydrocarbures ne participeront pas à la grève prévue par la partie syndicale les 23 et 24 septembre, a affirmé, ce mardi, Fathi Zouari, Président de la chambre nationale du transport des produits dangereux, lors d'une déclaration accordée à Diwan FM.

Selon le même responsable, les entreprises de transport d'hydrocarbures n'ont reçu aucun préavis de grève légal conforme aux dispositions de l'article 376 et suivants du Code du travail. Il a estimé que les difficultés financières rencontrées par deux entreprises seulement -- ayant entraîné un retard dans le versement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale ne justifiaient pas une grève ciblant l'approvisionnement du marché. Il a d'ailleurs précisé que la situation des cotisations de ces deux sociétés auprès de la caisse a été régularisée il y a de cela plusieurs semaines.

Le responsable a également souligné que la revendication portant sur l'activation du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2019 n'est pas fondée, cet accord ayant été annulé et invalidé il y a plus de sept ans en raison de sa non-observation par les chauffeurs et les syndicats.

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Le Président de la Chambre a par ailleurs appelé à sécuriser les axes de transport des hydrocarbures afin de garantir l'approvisionnement des stations-service en quantités suffisantes durant les deux jours de grève prévus demain et après-demain.

Pour rappel, la Fédération générale du secteur privé, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), avait émis un préavis de grève pour les 23 et 24 septembre dans le secteur du transport d'hydrocarbures. Selon ce document, le mouvement de contestation fait suite au « non-respect par les autorités administratives des accords antérieurs, consistant principalement en la couverture sociale auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l'application de l'accord conclu le 2 mai 2019 .