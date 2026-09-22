Tunisie: À l'ONU, Nafti appelle à renforcer le multilatéralisme et la représentation des pays du Sud

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé, en marge de la 81 ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies et à l'invitation du Président du Forum Economique Mondial, à la « Réunion informelle des dirigeants de l'économie mondiale et des décideurs » (IGWEL), tenue le 21 septembre 2026 et consacrée à l'examen des perspectives de la coopération internationale à la lumière des mutations et des défis croissants auxquels le monde est confronté.

Le Ministre a souligné que la réponse à ces défis exige l'adoption d'une approche visant à rendre l'action multilatérale plus crédible, inclusive, équilibrée et efficace, considérant que le rétablissement de la confiance dans ce mécanisme diplomatique constitue une condition essentielle au développement des programmes de coopération internationale. Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté des États ainsi que les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en appelant à engager une réforme des institutions multilatérales et à renforcer la représentation des pays du Sud ainsi que leur voix dans l'élaboration des décisions et des normes internationales.

Il a également mis l'accent sur l'importance de traduire les engagements internationaux en résultats concrets, notamment à travers la mobilisation des ressources financières nécessaires, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, mettant en avant la priorité que revêt la réforme de l'architecture financière internationale et le développement de mécanismes de financement innovants au profit des pays en développement.

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Le Ministre a par ailleurs souligné la nécessité de préserver des espaces de coopération concrète en dépit des divisions géopolitiques, notamment dans les domaines du climat, de la sécurité alimentaire et énergétique, de la santé, des migrations et de la gouvernance de l'intelligence artificielle, tout en affirmant l'importance d'associer les pays en développement à l'élaboration des règles de la gouvernance technologique.

Il a enfin appelé à renforcer le rôle de l'Afrique et des pays du Sud en tant que partenaires dans la définition de l'avenir du système international, réaffirmant la centralité du dialogue, de la prévention et du règlement pacifique des conflits, ainsi que du respect du droit international, y compris le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant, pleinement souverain.