Tunisie: Huile d'olive - Des recettes records pour la saison 2025/2026

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont enregistré une hausse notable de 50,8 % en volume au cours des dix premiers mois de la saison 2025-2026 par rapport à la même période de la saison précédente (2024-2025), atteignant ainsi 381 200 tonnes. Ce total se compose de 85,5 % d'huile en vrac et de 14,5 % de produits conditionnés.

Selon l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), une progression de 41,2 % de la valeur des exportations a également été constatée, s'élevant à 4 780,4 millions de dinars. Les recettes de l'huile d'olive en vrac représentent 80,7 % de ce total, contre seulement 19,3 % pour l'huile conditionnée.

Concernant le prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive, il a affiché une augmentation de 7,1 % au cours du mois d'août 2026 par rapport au même mois de l'année précédente.

Enfin, pour ce qui est de l'huile d'olive biologique, le volume exporté s'est établi à 53 000 tonnes, générant des recettes d'environ 699,7 millions de dinars au cours des dix premiers mois de la saison 2025-2026.