Tunisie: Perturbations de l'eau au Sahel et à Kairouan - La SONEDE annonce un retour à la normale dès ce soir

Le directeur régional du district du Centre de la Société tunisienne d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Noureddine Boumiza, a indiqué ce mardi 22 septembre au micro de Jawhara FM, qu'un retour progressif du rythme d'approvisionnement en eau potable au niveau du Sahel et du Centre du pays est à prévoir à partir de ce soir.

Boumiza a expliqué que cette perturbation résulte d'une panne soudaine et fortuite survenue au niveau de la conduite principale d'adduction d'eau, d'un diamètre de 600 mm. « Cette conduite, sujette à la panne, approvisionne de vastes zones des gouvernorats du Sahel et de Kairouan », note-t-il. Et de signaler que les équipes techniques relevant de la société se sont déplacées sur les lieux afin de procéder aux travaux techniques requis pour réparer intégralement la panne.

Le responsable a ajouté que les travaux sont quasi achevés et que la conduite est actuellement en phase de remplissage progressif. « Nos techniciens sont en train de travailler sur le maintien de l'équilibre de la pression à l'intérieur des conduites principales et des réseaux secondaires », précise-t-il.

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Le responsable a conclu son intervention en confirmant que les opérations de remise sous pression de l'eau ainsi que celle du remplissage du réseau nécessitent un certain temps. Et ce, justifie-t-il, pour garantir la sécurité de l'infrastructure et par ricochet, éviter tout dommage ou rupture pouvant résulter de la pression soudaine du flux d'eau. Boumiza a terminé avec une note positive en rassurant les habitants quant au retour progressif au débit normal de l'eau. « L'eau sera en exploitation effective dès ce soir ».