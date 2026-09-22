Ile Maurice: Rétrocession des Chagos - Le Premier ministre Andy Burnham réaffirme l'engagement britannique

Sur le dossier des Chagos, le Premier ministre mauricien s'est entretenu par téléphone ce 21 septembre 2026 avec son homologue britannique, Andy Burnham, nommé à Downing Street en juillet. Cet échange intervient dans un contexte délicat pour l'accord conclu en mai 2025 entre Port-Louis et Londres. Le dossier reste notamment lié aux enjeux stratégiques autour de Diego Garcia et aux discussions avec les États-Unis.

Le nouveau gouvernement britannique confirme sa volonté de rétrocéder les Chagos à Maurice. C'est une annonce faite par le Premier ministre britannique Andy Burnham lors d'un échange avec son homologue mauricien Navin Ramgoolam.

Lors de leur conversation téléphonique, Andy Burnham a réaffirmé son engagement à « tout mettre en oeuvre », avec les États-Unis, pour permettre la ratification de l'accord signé avec Maurice le 22 mai 2025, rapporte notre correspondant à Port-Louis, Patrick Hilbert.

Rencontre prévue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

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Cet accord prévoit la restitution des Chagos à Maurice, tout en permettant aux États-Unis et au Royaume-Uni de conserver leur base militaire de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel.

Le processus de ratification avait été suspendu au Parlement britannique. Le texte de loi était déjà à un stade avancé lorsque le président américain Donald Trump avait qualifié l'accord, en avril, d'« acte de grande stupidité ».

Les discussions diplomatiques vont se poursuivre. Le ministre mauricien des Affaires étrangères, Ritesh Ramful, doit rencontrer prochainement son homologue britannique, Ed Miliband, à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'archipel des Chagos, dans l'océan Indien, est une ancienne colonie britannique. Dans les années 1960-1970, le Royaume-Uni en avait expulsé la population locale pour permettre l'installation d'une base militaire sur l'île de Diego Garcia, aujourd'hui utilisée conjointement par Londres et Washington.

Depuis, Maurice a toujours revendiqué la souveraineté sur cet archipel, avec le soutien de plusieurs instances internationales. En 2025, un accord avait finalement été signé, Londres acceptant alors de restituer les Chagos à Maurice, tout en conservant un bail de 99 ans sur Diego Garcia, afin de maintenir la présence militaire américano-britannique.