Cote d'Ivoire: La balance des paiements repasse dans le vert en 2024

La Côte d'Ivoire a enregistré une nette amélioration de ses comptes extérieurs en 2024.

Selon les données de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), la balance des paiements nationale affiche un solde global excédentaire de 1 787,5 milliards de francs Cfa, soit 3,4% du Produit intérieur brut (Pib), après un déficit de 1 191,9 milliards (-2,5% du Pib) en 2023.

Cette évolution intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance économique. Le Pib ivoirien a progressé de 6,0% en 2024, contre 6,5% en 2023.

L'amélioration des comptes extérieurs s'explique notamment par la réduction du déficit du compte des transactions courantes. Celui-ci est ressorti à 2 360,1 milliards de francs Cfa, soit 4,5% du Pib, contre 3 944,4 milliards (-8,3% du Pib) en 2023.

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Cette réduction du déficit courant est principalement liée à la forte amélioration de la balance des biens, dont le solde excédentaire a progressé de 211,4% sur un an. Cette performance commerciale résulte d'une hausse importante des exportations, tandis que les importations sont restées quasiment stables.

Les exportations bondissent de 21,4%

Les exportations de biens de la Côte d'Ivoire ont atteint 12 609,1 milliards de francs Cfa en 2024, contre 10 382,4 milliards un an auparavant, soit une progression de 21,4%. Selon la Banque centrale, plusieurs produits ont contribué à cette dynamique.

Les ventes de cacao transformé ont augmenté de 44,5%, celles des fibres de coton de 35,01% et celles du caoutchouc de 23,5%. Les exportations de fèves de cacao ont également progressé de 19,85%, sous l'effet notamment de l'amélioration des cours de ces produits.

La Côte d'Ivoire a par ailleurs bénéficié d'une forte progression des exportations de café (+65,04%) et d'or non monétaire (+33,55%), soutenues par la hausse des quantités exportées et des prix.

Les ventes de pétrole brut ont également fortement progressé, de 85,76%, portées par l'augmentation des quantités exportées.

Des importations quasiment stables

A l'inverse, les importations de biens ont peu évolué. Elles se sont établies à 9 301,3 milliards de francs Cfa en 2024, contre 9 320,1 milliards en 2023, soit un léger recul de 0,2%.

Cette quasi-stabilité masque toutefois des évolutions différentes selon les catégories de produits. Les importations de biens intermédiaires ont diminué de 8,2%, tandis que celles des produits énergétiques ont reculé de 3,1%.

Ces baisses ont été compensées par une progression des importations de produits alimentaires (+8,6%), de biens d'équipement (+3,5%) et, dans une moindre mesure, des autres biens de consommation (+0,5%).

Les services et les revenus pèsent encore sur le compte courant

Malgré l'amélioration de la balance commerciale, le compte courant reste déficitaire. Le déficit des services s'est notamment creusé de 11,0% en 2024, principalement sous l'effet de la hausse des paiements nets liés aux services techniques.

Le déficit du revenu primaire s'est également accentué, atteignant 2 269,9 milliards de francs Cfa, contre 1 851,1 milliards en 2023, soit une dégradation de 22,6%. La Bceao l'explique notamment par l'augmentation des rapatriements de dividendes vers l'étranger et la hausse des paiements d'intérêts sur les dettes publiques et privées au profit des non-résidents.

En revanche, le déficit du revenu secondaire s'est réduit de 57,3%, notamment grâce à la diminution des sorties nettes au titre des transferts personnels.

Des entrées de capitaux étrangers en hausse

Le compte de capital a enregistré un recul de 11,0%, en lien avec la diminution des dons-projets reçus par l'Administration centrale.

Sur le compte financier, la Côte d'Ivoire a toutefois enregistré une entrée nette de capitaux étrangers plus importante qu'en 2023. Cette évolution est liée notamment à la hausse des investissements directs étrangers ainsi qu'aux mobilisations de ressources financières extérieures de l'Administration centrale au titre des investissements de portefeuille.

Au total, l'amélioration de la balance commerciale, portée par le dynamisme des exportations de biens, conjuguée à une progression des entrées de capitaux étrangers, a contribué au retour de la balance des paiements ivoirienne en territoire excédentaire en 2024.