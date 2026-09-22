Sénégal: Hausse de 6% du résultat net de BOA Sénégal au premier semestre 2026

22 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du premier semestre 2026, le résultat net de BOA Sénégal a enregistré une hausse de 6% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction cet établissement bancaire.

Ce résultat net est passé de 11,617 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 12,303 milliards de FCFA un an plus tard. La direction de la banque s'est félicitée de l'évolution positive des principaux indicateurs d'activité qui traduit ainsi « une bonne dynamique commerciale et financière. »

Au premier semestre 2026, les emplois clientèles ont augmenté de 5%, s'établissant à 390,887 milliards de FCFA contre 372,602 milliards de FCFA au premier semestre 2025. Quant aux ressources clientèle, elles ont progressé de 2,48% avec un solde de 660,474 milliards de FCFA contre 644,489 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) se situe à 27,206 milliards de FCFA contre 25,366 milliards de FCFA au premier semestre 2025, soit un accroissement de 7,25%. La direction de BOA Sénégal estime que le PNB est porté par la croissance des commissions de 12,2% et de la marge nette de 4%.

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Le coefficient d'exploitation ressort ainsi à 40% à fin juin 2026 contre 41,4% un an plutôt. Le coût du risque de crédit, quant à lui, se situe à -0,8% au 30 juin 2026.

Le résultat avant impôts enregistre une hausse de 3,28% à 13,609 milliards de FCFA contre 13,176 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

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