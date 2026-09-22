Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique traverse Mermoz-Sacré-Cœur dans une ambiance festive

22 Septembre 2026
allAfrica.com
Par Aminata Amirou Conté

Dakar a vibré au rythme de la flamme olympique. À Mermoz-Sacré-Cœur, le passage du symbole des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a suscité curiosité et enthousiasme, attirant de nombreux habitants venus assister à cette étape de la tournée.

Le long des rues de la commune, téléphones portables et appareils photo se sont rapidement levés pour immortaliser l’événement. Habitants, jeunes et passionnés de sport se sont rassemblés sur le parcours pour apercevoir la flamme et partager ce moment symbolique.

Entre photos, vidéos et encouragements, son passage a transformé, pendant quelques instants, les rues de Mermoz-Sacré-Cœur en un véritable lieu de rassemblement.

Pour certains spectateurs, il s’agissait avant tout de vivre un moment historique à quelques semaines du coup d’envoi des JOJ Dakar 2026. Pour d’autres, cette étape constituait une occasion de se rapprocher de l’univers olympique et des valeurs qu’il véhicule.

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L’esprit olympique au plus près des populations

Au-delà du symbole, la tournée de la flamme vise à faire vivre l’esprit olympique au plus près des populations et à associer les différentes communautés à l’événement.

À travers les différentes étapes de son parcours, la flamme crée ainsi un lien entre les populations et les Jeux, tout en mettant en avant des valeurs telles que le partage, la solidarité, le respect et le dépassement de soi.

À Mermoz-Sacré-Cœur, son passage n’aura duré que quelques instants, mais l’enthousiasme du public et les nombreuses images capturées témoignent de la mobilisation autour de cette tournée.

À l’approche des JOJ Dakar 2026, la flamme poursuit ainsi son parcours, contribuant à faire monter progressivement la ferveur autour du premier événement olympique organisé sur le continent africain.

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