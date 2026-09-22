Tunisie: Climat - L'été 2026, le plus chaud enregistré au pays depuis 1950

Tunis — L'été 2026 a été le plus chaud enregistré en Tunisie depuis 1950, avec un écart de 2,9 °C par rapport à la normale climatique (1991-2020). Plusieurs nouveaux records de température ont été également enregistrés au cours de cette période, témoignant du caractère exceptionnel de cet été, d'après le Bulletin climatique saisonnier de l'Été 2026, publié mardi, par Institut National de la Météorologie (INM).

L'été 2026 s'est, en effet, caractérisé par des vagues de chaleur particulièrement intenses et durables, concentrées principalement en juillet et en août, avec une extension spatiale remarquable. Ces épisodes figurent parmi les plus sévères enregistrés en Tunisie depuis 1950, tant par l'intensité des températures que par leur durée. Ils se distinguent également par le maintien de températures nocturnes exceptionnellement élevées et persistantes, limitant fortement le refroidissement nocturne et accentuant ainsi la sévérité des conditions thermiques des épisodes.

En juillet, les épisodes de chaleur ont débuté dès la première quinzaine du mois dans quelques régions, avant de s'étendre progressivement pour toucher la presque totalité des régions du pays. La période la plus intense s'est concentrée autour de la deuxième quinzaine de juillet, avec des épisodes particulièrement longs et marqués dans les régions du Centre et du Sud, mais également des vagues significatives dans le Nord et sur le littoral.

En août, un nouvel épisode généralisé s'est développé principalement à partir de la troisième semaine du mois et s'est prolongé jusqu'à la fin du mois, touchant la majorité des régions. La persistance de la chaleur a été particulièrement remarquable dans plusieurs stations météorologiques du Centre et du Sud, avec des épisodes parfois continus sur une longue période et dans certaines stations, deux épisodes distincts au cours du mois.

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