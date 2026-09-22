Congo-Kinshasa: L'entreposage des matériaux de construction sur la chaussée complique la circulation au pays

L'entreposage des matériaux de construction sur la voie publique suscite le mécontentement de nombreux habitants à Kinshasa. Dans plusieurs communes, notamment Kitambo et Lingwala, des tas de sable, de moellons et de caillasses occupent une partie des chaussées, compliquant la circulation des véhicules et des piétons.

Dans certaines avenues, des matériaux de construction restent stockés sur la voie publique pendant plusieurs jours. Sable, moellons, caillasses et dalles réduisent parfois considérablement l'espace de circulation.

Des habitants dénoncent cette pratique. Certains affirment devoir contourner ces obstacles à pied, tandis que d'autres éprouvent des difficultés à accéder à leurs parcelles ou à faire sortir leurs véhicules.

« Ça crée des disputes entre voisins. Et quand il y a dispute, l'ordre public est troublé », témoigne une habitante de la commune Kasa-Vubu.

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Une autre se pose la question de savoir a quoi sert le ministère de l'Urbanisme et Habitat, « parce que ça devient très compliqué. A Kinshasa, tout le monde fait ce qu'il veut ».

Contacté à ce sujet, le bourgmestre de Lingwala a promis de s'exprimer ultérieurement.

En attendant, les habitants appellent les autorités à mieux réglementer l'entreposage des matériaux de construction sur les voies publiques afin de faciliter la circulation et de prévenir les conflits de voisinage.