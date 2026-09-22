Congo-Kinshasa: Beni - Toujours pas reprise dans plusieurs écoles de Mwenye, trois semaines après la rentrée scolaire

Trois semaines après la rentrée scolaire, plusieurs écoles du groupement de Mwenye dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), peinent toujours à reprendre les cours. Cette situation fait suite à l'insécurité persistante dans cette partie du territoire, qui continue de provoquer le déplacement de nombreuses familles. Plusieurs habitants tardent encore à regagner leurs villages, a indiqué le Conseil local de la jeunesse, mardi 22 septembre 2026.

Cette structure fait état d'un faible effectif d'élèves et d'enseignants dans plusieurs établissements.

« Nous constatons avec regret que plus de cinq écoles pourraient ne pas reprendre leurs activités faute de conditions sécuritaires favorables, caractérisées par le déplacement de la population à la suite de l'insécurité persistante, qui constituent des obstacles majeurs à la continuité de l'éducation dans notre milieu", a précisé Prince Kasyano, président du Conseil local de la jeunesse du groupement de Mwenye.

Il a par ailleurs encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école et les enseignants à reprendre leurs postes, dans le respect strict des mesures sanitaires recommandées.

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Prince Kasyano appelle le Gouvernement à renforcer la sécurité afin de garantir une reprise effective des activités scolaires dans le groupement de Mwenye particulièrement à Mausa, Mandeliya, Sinjambale, Lumba et à Hutata, des zones qui sont touchées par l'insécurité.

"Nous sommes convaincus que le retour de la sécurité permettra aux populations déplacées de regagner leurs villages et aux enfants de reprendre le chemin de l'école sans crainte", estime-t-il.

L'administrateur du territoire de Lubero dit attendre le rapport des autorités éducatives et administratives locales à ce sujet, avant d'envisager des mesures appropriées pour favoriser la reprise normale des cours dans les zones concernées.