Afrique: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi élève les Léopards de la RDC au rang de Chevalier

A la suite de leur qualification et de leur prestation remarquable au Mondial 2026, les Léopards de la RDC sont élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du Léopard. Ils ont été décorés mardi 22 septembre 2026 à Kinshasa par le Président de la République démocratique du Congo (RDC) et grand chancelier des Ordres nationaux.

« Sont admis dans l'Ordre national du Léopard, au grade de Chevalier, les personnalités dont les noms, post-noms et prénoms sont repris ci-après : Didier Budimbu, ministre des Sports ; Sébastien Desabre, sélectionneur ; Chancel Mbemba, capitaine (...) », a déclaré le chancelier des Ordres nationaux, le général-major André Matutezulwa, en lisant l'ordonnance présidentielle relative à cette décoration.

Ces joueurs ont été ainsi honorés pour « le couronnement éclatant et cette qualification tant rêvée depuis plus d'un demi-siècle à la Coupe du Monde 2026 et un parcours héroïque au cours de ce mondial, où ont été remportées la première victoire de la RDC et une qualification historique en 16es de finale de cette compétition internationale ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'unité que les Léopards ont fait vivre avec tant de force nous oblige donc, au-delà des stades. Elle nous appelle à prendre soin de ceux qui nous rassemblent et à faire de notre appartenance commune une solidarité de chaque jour », a pour sa part déclaré le Président Tshisekedi.