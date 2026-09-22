Afrique: Coris Bank Togo lance deux nouvelles offres - Epargne et assistance voyage

Coris Bank International Togo (CBI Togo) élargit son portefeuille avec le lancement de deux nouvelles solutions : le Plan Épargne Projets & Sérénité (Coris PEPS) et Coris Assist Voyage.

Deux réponses à des besoins différents, misant respectivement sur l'anticipation financière et l'accompagnement des clients lors de leurs déplacements à l'étranger.

Coris Assist Voyage, transforme les cartes Visa Leader, Visa Gold et Visa Infinite de la banque en véritables outils d'assistance internationale, couvrant les imprévus lors des déplacements hors du Togo : difficultés médicales, pertes de bagages ou besoins urgents de fonds. Ce dispositif repose sur un partenariat avec GTA Assurances, pour l'expertise assurantielle, et Wafa IMA Assistance, pour le savoir-faire en assistance, officialisé par la signature d'une convention lors de la cérémonie.

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