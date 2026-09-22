Congo-Brazzaville: Distinction - Le Dr Cyrille Anicet Ngouloubi reçoit le prix de la meilleure thèse de doctorat

Le Dr Cyrille Anicet Ngouloubi a été officiellement nominé par l'Association marocaine du contrôle, de comptabilité et d'audit (AMCCA), à la quatrième édition du "Prix de la meilleure thèse de doctorat" en sciences économiques et de gestion.

La thèse de doctorat de Cyrille Anicet Ngouloubi a pour thème « Gouvernance étatique et maximisation des recettes fiscales. Enjeux et défis de l'administration fiscale en République du Congo/Brazzaville» soutenue à l'université de Kinshasa (UniKin) en République démocratique du Congo (RDC). « Le choix de ce sujet est consécutif à notre volonté en tant que chercheur de tenter de contribuer à l'amélioration du système fiscal qui régit nos sociétés et d'améliorer la perception que l'individu se fait de l'imposition », a fait savoir le Dr Ngouloubi.

En effet, le phénomène connu, découlant des énoncés des théories sur l'impôt et la gouvernance, a-t-il dit, relève que le développement économique est non seulement fonction de la performance du niveau de pression fiscale mais aussi et surtout de la stabilité en procédant à la bonne gouvernance.

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Dans le cas du Congo-Brazzaville et de la plupart des pays en développement, a-t-il précisé, la caractéristique principale est la faiblesse et l'instabilité de la pression fiscale qui possèdent des insuffisances au niveau de la gouvernabilité ou de la bonne gestion des affaires publiques, a souligné l'impétrant avant d'ajouter que « la vérification de comptabilité peut dans ces conditions atténuer ce type de distorsion ».

Cette thèse dont les Prs Kasongo Mungongo de l'UniKin et Rufin-Willy Mantsie de l'université Marien-Ngouabi (République du Congo) ont été respectivement promoteur et co-promoteur a visé l'amélioration des connaissances sur les stratégies idoines en vue de la stabilisation de la pression fiscale aux fluctuations des principales recettes fiscales.

Le secrétaire général administratif de l'UniKin, le Pr Bruno Lapika, qui a présidé cette séance au nom du recteur, a conféré au chef de travaux, Cyrille Anicet Ngouloubi, le grade de docteur en sciences politiques et administratives avec la mention « distinction ». Après la réception du prix, le Dr Cyrille Anicet Ngouloubi n'a pas caché ses sentiments:«Cette distinction constitue pour moi une profonde source de fierté, d'émotion et de gratitude. Elle vient couronner un parcours de recherche guidé par la rigueur, la persévérance et l'exigence scientifique.»

Pour le Dr Cyrille Anicet Ngouloubi, cette reconnaissance dépasse le cadre individuel pour s'inscrire dans une dynamique universitaire sous-régionale. Elle témoigne de la vitalité et du potentiel de la recherche scientifique africaine. Sur la scène internationale, elle l'encourage à porter avec dignité les valeurs d'excellence, de travail et de transmission du savoir. «Je l'accueille avec humilité et avec un profond sens de responsabilité envers la communauté universitaire.

Puisse cette étape nourrir mon engagement au service de la recherche et contribuer au rayonnement scientifique du Congo-Brazzaville, de la RDC et de l'Afrique», a-t-il souligné.

Notons que Cyrille Anicet Ngouloubi est Dr en sciences administratives et politiques. Il est écrivain et enseignant dans des universités publiques et privées nationales et internationales. Il est aussi chercheur et consultant national et international.