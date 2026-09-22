Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - le Ceparc reçu au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères

Une délégation du Centre pour l'espoir, la promotion de l'art et le rayonnement de la culture de la République du Congo (Ceparc) a été reçue, le 16 septembre, à Paris au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, dans le cadre des échanges sur les perspectives de coopération culturelle entre la France et la République du Congo.

La délégation, conduite par le président du Ceparc, Tiras Mokodzi, le directeur exécutif, Yann Divangamene et le secrétaire général, Jean Bastien Makoundou, a échangé avec le responsable du secteur Afrique centrale au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Thibault Desbets.

Cette rencontre a notamment permis aux représentants du Ceparc de présenter les missions et les objectifs de leur organisation, ainsi que les perspectives de développement des relations culturelles franco-congolaises. Les échanges ont également porté sur les possibilités de coopération autour du Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad).

Pour les responsables du Ceparc, cette rencontre constitue une occasion de réaffirmer leur volonté de contribuer au renforcement des relations culturelles entre la France et la République du Congo, à travers des initiatives associant acteurs culturels, institutions et société civile.

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Plusieurs questions ont été abordées au cours de l'entretien, notamment la situation du Cfrad, les perspectives de coopération culturelle entre les deux pays et le rôle que le Ceparc entend jouer comme passerelle entre les acteurs culturels et institutionnels français et congolais.

Selon ses statuts, le Ceparc inscrit son action dans une démarche culturelle, constructive et apolitique, fondée sur le dialogue, le partenariat et la mise en oeuvre de projets concrets. L'organisation entend notamment promouvoir les artistes et créateurs congolais, valoriser le patrimoine culturel du Congo et favoriser les échanges entre artistes, institutions et opérateurs culturels des deux pays. Il souhaite également contribuer à la mise en place de projets culturels entre la France et la République du Congo, au rapprochement des différentes composantes de la diaspora congolaise et à une meilleure connaissance de la culture congolaise en France.

Au cours de l'entretien, le représentant du ministère français s'est montré réceptif aux propositions présentées par la délégation congolaise. Il a notamment relevé la diversité du potentiel culturel de la République du Congo et l'intérêt de renforcer les échanges entre artistes, associations, institutions et opérateurs culturels des deux pays. Les discussions ont mis en avant la nécessité de privilégier des projets durables et des échanges permettant la circulation des artistes, des initiatives, des idées et des projets culturels entre la France et le Congo.

À l'issue de la rencontre, plusieurs pistes de travail ont été retenues à court terme. Il s'agit notamment de l'identification, par le ministère français, des interlocuteurs compétents à Brazzaville, de la poursuite des échanges avec le représentant français, ainsi que de la préparation de la mission du responsable du protocole du Ceparc en République du Congo.

La prise de contact avec le ministère congolais de la Culture figure également parmi les prochaines étapes, de même que l'organisation d'une rencontre avec les responsables français des structures culturelles présentes à Brazzaville. Les responsables du Ceparc se sont félicités de cette première démarche qui, selon eux, permet de poser, par une structure de la société civile, de nouveaux jalons en faveur d'une coopération culturelle franco-congolaise plus visible et structurée.

À travers cette initiative, le Ceparc avec son président d'honneur, l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, entend contribuer à une meilleure valorisation de la richesse culturelle de la République du Congo et au développement des échanges avec la France, considérant la culture comme un instrument de rapprochement entre les peuples.