Congo-Brazzaville: Planification - Le pays amorce l'élaboration du nouveau PND 2027-2031

Le premier programme 2022-2026 étant arrivé à échéance, le gouvernement a lancé, le 21 septembre, au Centre international de Kintélé le processus d'élaboration du nouveau Plan national de développement (PND) 2027-2031. Ambitieux comme le précédent, le nouveau plan quinquennal s'articule sur cinq axes prioritaires.

C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, qui a lancé les travaux d'élaboration du nouveau PND, en présence des partenaires techniques et financiers. Jugé plus ambitieux que celui en cours, le PND 2027-2031 s'articule sur cinq priorités majeures, identifiées comme des principaux leviers qui vont booster le développement du Congo.

Il s'agira d'investir davantage dans le développement du capital humain, l'amélioration du système éducatif et dans les secteurs de la santé, de la protection sociale, de la formation professionnelle, de l'employabilité des jeunes et du renforcement des compétences.

Le nouveau programme mise aussi sur l'accélération de la diversification économique et de la transformation des matières, en donnant au secteur privé, aux petites et moyennes entreprises, à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ainsi qu'aux chaînes de valeur nationales une place prépondérante.

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Le PND 2027-2031 s'occupera aussi de la réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant l'accès à tous aux services essentiels et aux opportunités économiques dans tous les quinze départements du Congo.

A l'effet de garantir son succès, le nouveau PND promet aussi d'accélérer les transitions énergétique, numérique et écologique, qui constituent désormais des moteurs essentiels de compétitivité. « Le prochain PND devra permettre de donner un cadre cohérent aux efforts nationaux pour accélérer la transformation économique du pays, renforcer sa résilience et, surtout, améliorer durablement les conditions de vie et le bien-être de sa population. Il vise aussi à renforcer la gouvernance, l'efficacité des institutions et la mobilisation des ressources nationales, conditions indispensables pour transformer les ambitions en résultats », a souligné Abdourhamane Diallo, coordonnateur-résident du système des Nations-unies au Congo.

S'exprimant à tour de rôle, le ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, a fait savoir que le Congo doit tirer les enseignements du PND 2022-2026 pour identifier les acquis et les défaillances observées. «Notre nouveau PND devra répondre à trois questions essentielles, à savoir Où en sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? et Comment allons-nous y parvenir ? Et sur la base du diagnostic à faire, le PND 2027-2031comprendra les réformes ambitieuses et des projets structurants qui permettront d'engager, en profondeur, la transformation et la diversification de notre économie afin d'accélérer notre marche vers le développement », a-t-il indiqué.

Lançant le processus d'élaboration du PND 2027-2031, le Premier ministre, chef du gouvernement a salué l'élaboration du nouveau PND, qui selon lui, devra être fondé sur des données fiables, sur une analyse réaliste, une hiérarchisation claire des priorités nationales. « Notre ambition doit être grande et réalisable car le Congo a besoin d'un plan qui concentre les efforts de la nation sur les réformes essentielles et les investissements capables de produire des effets durables, structurants et multiplicateurs », a conclu Anatole Collinet Makosso.