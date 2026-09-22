Congo-Brazzaville: Disparition - Pierre Ngolo rend hommage à Essamy Ngatsé à Paris

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a rendu le 21 septembre à Paris un dernier hommage à Essamy Ngatsé, haut magistrat congolais, ancien procureur de la République et membre de la Cour constitutionnelle, décédé le 11 août dernier dans un établissement hospitalier parisien.

La cérémonie de levée de corps, organisée aux Pompes funèbres Les Joncherolles à Villetaneuse, s'est déroulée en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, ainsi que de diplomates, membres de la famille, amis et connaissances du défunt.

Venue nombreuse, l'assistance a exprimé sa douleur et sa compassion à la famille Essamy Ngatsé, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de profonde tristesse. La cérémonie a également constitué un moment d'unité et de cohésion autour de la famille du disparu. La veuve, Virginie Essamy Ngatsé, ses enfants, parents, amis et connaissances ont pris part à cet ultime hommage, marqué par une forte émotion. Les témoignages et les sanglots de la famille ont ponctué les différents temps de la cérémonie.

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La prière d'ouverture a été dite par le père Patrick Etokabeka. Trois témoignages ont ensuite été livrés en mémoire du défunt, notamment celui du prêtre, celui de Virginie Roselle Essamy Ngatsé, fille du disparu, ainsi que celui de l'ancien ministre de la Justice, Ouabari Mariotti.

Un magistrat attaché aux institutions

Dans son témoignage, Ouabari Mariotti a salué le parcours professionnel d'Essamy Ngatsé et son attachement aux institutions de la République. Revenant sur la période durant laquelle le défunt avait été son directeur de cabinet alors qu'il était membre du gouvernement, il a décrit un collaborateur « sérieux et travailleur », ponctuel, méticuleux et exigeant.

L'ancien ministre a également mis en avant les qualités humaines du magistrat, évoquant notamment son élégance, sa politesse et son humilité. Il a rappelé les relations qu'Essamy Ngatsé entretenait avec sa mère qu'il appelait affectueusement « Maman » et avec laquelle il échangeait en langue mbochi. Pour Ouabari Mariotti, la disparition d'Essamy Ngatsé constitue « une destinée accomplie » et laisse une empreinte dans l'histoire de la magistrature congolaise. Il a adressé ses condoléances à la famille du disparu, particulièrement à son épouse et à ses enfants.

« Merci pour tout, repose en paix »

Au nom de la famille, Virginie Roselle Essamy Ngatsé a rendu un hommage empreint d'émotion à son père. Elle a salué la mémoire d'un magistrat intègre, rigoureux et profondément attaché à la justice, qui aura consacré sa vie à son métier avec conviction. Elle a décrit un homme de principes, demeuré fidèle à ses valeurs face aux épreuves, mais également un père attentif, exigeant, protecteur et aimant dans le cercle familial.

Selon elle, les valeurs de justice, de droiture et de vérité défendues par son père continueront de vivre à travers ses enfants. « Merci pour tout, repose en paix », a-t-elle conclu. La cérémonie s'est achevée par un dernier recueillement devant la dépouille du disparu, chacun venant s'incliner avec respect devant celui qui fut l'un des serviteurs de la justice congolaise.

La dépouille d'Essamy Ngatsé sera rapatriée au Congo, où un hommage de la Cour constitutionnelle est prévu à Brazzaville. Cette cérémonie devrait permettre à l'institution de saluer, à la hauteur de son rang, la mémoire de celui qui a consacré une partie de sa vie au service de la République.