Afrique: Semaine continental de l'énergie - Plus de 9 000 participants attendus au Cap

La capitale sud-africaine accueillera du 12 au 16 octobre prochain la cinquième édition de la Semaine africaine de l'énergie (AEW), sur le thème « Façonner l'avenir de l'énergie africaine ». Pendant cinq jours, décideurs politiques, bailleurs de fonds et industriels du monde entier vont échanger sur la mobilisation des investissements énergétiques, l'accès aux marchés et la croissance industrielle.

Organisé par l'African Energy Chamber (AEC), l'événement est placé sous le signe de l'investissement dans des sources d'énergie abordables et abondantes pour le continent. Cette édition 2026 devrait battre des records d'affluence, avec plus de 9 000 participants venus de plus de 100 pays, confirmant année après année la montée en puissance de cette plateforme devenue incontournable.

Depuis sa création en 2021, l'AEW s'est imposée comme le principal forum international pour stimuler le dialogue politique, la conclusion d'accords et la mobilisation d'investissements sur le continent africain. Cet évènement s'est distingué par sa capacité à générer des engagements en faveur du continent, soutient la plateforme AEC, citant des accords d'exploration pétrolière, protocoles d'entente, partenariats d'infrastructure et annonces d'investissement qui figurent régulièrement parmi les retombées des éditions précédentes.

L'édition 2026 réunira un large éventail d'acteurs : représentants gouvernementaux, compagnies pétrolières nationales, sociétés de services publics, financiers, promoteurs de projets et dirigeants du secteur privé. Les discussions porteront sur les opportunités et les défis qui redessinent le paysage énergétique africain, offrant aux participants l'occasion de rencontrer des décideurs, d'explorer des pistes d'investissement et de nouer de nouveaux partenariats industriels.

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Le fait marquant de cette édition 2026 sera le lancement d'une scène dédiée à l'intelligence artificielle et aux centres de données. Cette nouveauté traduit l'ambition d'élargir le débat au-delà des marchés traditionnels du pétrole, du gaz et de l'électricité, pour intégrer les enjeux liés à l'économie numérique et aux besoins énergétiques croissants des technologies émergentes. En stimulant les discussions sur les investissements énergétiques, l'accès aux marchés et la croissance industrielle, l'AEW continue de jouer un rôle central dans la construction d'une vision partagée de l'avenir énergétique africain.