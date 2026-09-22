Congo-Brazzaville: Commémoration du crash UTA 772 - Le pays toujours aux côtés des familles endeuillées

Trente-sept ans après le tragique attentat du vol UTA 772 reliant Brazzaville, N'Djamena et Paris, la République du Congo s'est une nouvelle fois recueillie, le 19 septembre, en mémoire des 170 victimes de ce drame lors d'une cérémonie marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle des disparus à Brazzaville.

C'est le ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Jean Marc Thystère Tchicaya, représentant le gouvernement qui a accompli ce rituel républicain de mémoire. « Nous avons un devoir de souvenir, mais aussi de transmission aux générations futures. Il ne faut pas oublier donc il faut se rappeler qu'au-delà de ce devoir de commémoration, la paix, la justice et le respect de la vie humaine doivent rester nos engagements », a déclaré le ministre, exprimant toute sa compassion et sa solidarité aux familles endeuillées.

Le directeur général adjoint de l'Agence de l'aviation civile (Anac), Roméo Boris Makaya Batchi, a, pour sa part, averti que ce « terrorisme était toujours à nos portes ». Face à cette menace, le Congo s'appuie désormais sur un dispositif coordonné. « Des mécanismes sont mis en place avec des services qui travaillent de manière coordonnée pour faire en sorte que les risques soient moindres », a expliqué le directeur général adjoint de l'Anac.

Ce système repose sur un cadre législatif et règlementaire, sous l'autorité supérieure de l'agence, mais aussi sur les services de renseignement, la police, la gendarmerie, la douane et les compagnies aériennes. « La sûreté n'est pas l'affaire de tous, mais l'affaire de chaque citoyen », a-t-il insisté, appelant la population à la vigilance.

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Le représentant de l'Anac à cette cérémonie a rappelé, par ailleurs, que lors des dernières réunions du comité national de sureté, plusieurs actions avaient été prises, notamment des compagnes de sensibilisations à l'endroit des populations et des autorités politiques et militaires, afin que tout le monde soit à l'abri de ce genre de situation.

Pour rappel, le crash du vol UTA 772 du 19 septembre 1989 est un attentat à la bombe commis à bord de l'avion DC-10 de la compagnie française UTA. L'appareil reliait Brazzaville à Paris, avec une escale prévue à N'Djamena au Tchad, avait explosé en vol 46 minutes après son décollage de l'escale tchadienne, au-dessus du désert du Ténéré au Niger. On dénombrait 170 victimes dont 48 ressortissant congolais.