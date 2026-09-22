Congo-Brazzaville: Rentrée 2026 de l'ONG Tictac12+ - Le pays à l'honneur à Paris

Le Congo a été à l'honneur à l'occasion de la rentrée 2026 de l'ONG Tictac12+ « Temps des investissements ciblés, Temps des actions concrètes », le 19 septembre à Paris en France. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du conseiller juridique et administratif du chef de l'Etat congolais, Laurent Tengo, a permis à la présidente fondatrice de cette ONG, Aurélie Lamini, de faire le point des activités réalisées avant de projeter l'avenir.

La présidente de Tictac12+ a, dans son discours, indiqué que l'année 2026 s'ouvre sous trois mots qui résument l'état d'esprit de cette ONG, à savoir l'action, l'engagement et l'impact. « Tictac12+ est née d'une conviction : les grands problèmes de notre époque ne peuvent pas être traités uniquement lorsqu'ils deviennent des crises. Il faut agir en amont.

C'est le sens même de notre engagement : travailler sur les causes, créer des opportunités et accompagner les populations vers davantage d'autonomie », a rappelé Aurélie Lamini, précisant que l'éducation, l'entrepreneuriat, le développement économique, l'inclusion sociale et l'accompagnement des initiatives locales constituent pour son ONG les leviers d'une même stratégie : permettre à chacun de construire un avenir digne et durable.

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Selon elle, Tictac12+ a posé, au cours de la période écoulée, des fondations importantes. L'organisation a, entre autres, renforcé son réseau, développé de nouvelles collaborations et commencé à structurer des projets lui permettant de passer progressivement d'une logique d'intention à une véritable logique d'impact. Consciente du fait que le chemin à parcourir reste encore long, Aurélie Lamini pense que la rentrée 2026 doit être celle de la consolidation et de l'accélération. « En 2026, nous voulons aller davantage sur le terrain.

Nous voulons renforcer nos actions en faveur de la jeunesse, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Nous voulons développer des partenariats capables de transformer des idées en projets concrets. Nous voulons également renforcer notre présence internationale et créer davantage de passerelles entre les compétences, les territoires, les institutions et les acteurs économiques », a-t-elle annoncé.

Raffermir davantage les liens entre le Congo et sa diaspora

Aurélie Lamini a, par ailleurs, rappelé qu'une ONG ne se mesure pas uniquement au nombre de discours qu'elle prononce, mais aux vies qu'elle contribue à améliorer. Elle se mesure également aux jeunes qui trouvent une perspective et aux femmes qui gagnent en autonomie, aux entrepreneurs qui peuvent enfin développer leur activité et aux communautés qui retrouvent confiance en leur capacité à construire leur propre avenir. « C'est cette vision que nous voulons porter collectivement. Et cette vision ne pourra devenir réalité que si nous continuons à travailler ensemble.

C'est pourquoi je souhaite que cette rentrée soit également celle d'un engagement renouvelé de chacun. À nos partenaires : continuons à construire des coopérations utiles et durables », a poursuivi la fondatrice de Tictac12+, soulignant la nécessité de poursuivre le dialogue avec les interlocuteurs institutionnels afin de rapprocher les politiques publiques des réalités du terrain.

Organisation internationale fondée le 1er janvier 2025, Tictac12+ a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière et du développement économique des pays du Sud global son cheval de bataille. S'intéressant également au retour volontaire de la diaspora dans les pays du Sud global, Aurélie Lamini encourage les initiatives portées par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étrangers, Serge Constant Bounda. « Aujourd'hui, nous avons le Congo que nous avons mis à l'honneur pour cette rentrée en septembre 2026 et bien évidemment sur le Congo nous allons y travailler avec les différents partenaires. Je tenais, d'ailleurs, à saluer le ministre Serge Constant Bounda pour le travail qu'il a effectué pour intéresser la diaspora à un retour au pays », a-t-elle conclu.

Invité d'honneur à cette rentrée, Laurent Tengo a salué l'initiative de l'ONG Tictac12+ consistant à sensibiliser la jeunesse à l'immigration irrégulière. Il a dit avoir touché une réalité qu'il ressentait déjà. « L'ONG Tic-Tac 12+ véhiculait une idée généreuse, celle de contribuer à ce que la jeunesse reste dans son pays pour y travailler et gagner sa vie.

Tic-Tac12+ propose des solutions qui feront que les jeunes trouvent de quoi faire chez eux pour ne pas risquer la mort en traversant la Méditerranée. C'est une idée généreuse qui n'est pas portée par tout le monde. Il y a une sorte d'humanisme autour de cela, c'est ce qui m'a impressionné », a-t-il commenté.

Autre temps fort de la rentrée 2026 de Tictac12+ a été la présentation de l'application Playtofund. Il s'agit d'un premier écosystème de jeux mobiles gratuits et solidaires fondé par Kevin Bilingi Biayi, responsable Pôle projets de Tictac12+, où chaque publicité visionnée ou action dans le jeu permet de financer des associations, ONG et projets humanitaires.