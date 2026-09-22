Afrique: Neveu a un plan

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a détaillé mardi son plan d'action pour affronter le Burundi vendredi. Au-delà de la préparation physique et tactique, le technicien français prépare intensément ses joueurs à une véritable pression du résultat.

« Le public et le peuple attendent quelque chose de notre part, et donc on va se mettre une pression parce qu'il le faut. La pression des compétiteurs qu'ils sont et du sélectionneur que je suis, on en a besoin », a-t-il déclaré.

Cette pression passera notamment par un travail approfondi d'analyse de l'équipe burundaise, jugée capable de poser de réelles difficultés, en particulier dans le secteur offensif. « Il ne faudra surtout pas sous-estimer le Burundi, qui est une équipe à prendre très au sérieux, avec des joueurs de qualité, surtout sur le plan offensif », a souligné Patrice Neveu.

Autre source de tension pour le sélectionneur : le doute persistant autour de la participation de son capitaine, Djené Dakonam, contraint de céder sa place dès la 65e minute lors du succès de Getafe face à Malaga dimanche.

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Selon l'entraîneur espagnol José Bordalás, le défenseur ne se sentait pas bien avant même le coup d'envoi, souffrant de fièvre après une mauvaise nuit, plutôt que d'une véritable blessure. Des examens médicaux complémentaires doivent toutefois confirmer sa disponibilité pour le rassemblement togolais.