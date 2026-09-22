Angola: Le secrétaire d'État plaide pour un renforcement de la protection sociale dans le secteur informel

Luanda — Le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe, a estimé ce mardi, à Luanda, que le renforcement du dialogue et de la coordination entre les pays africains lusophones et le Timor Oriental était essentiel pour étendre la protection sociale des travailleurs du secteur informel.

Cette position a été exprimée lors du lancement du séminaire de la nouvelle phase du projet « Action/Portugal », une initiative visant à renforcer les systèmes de protection sociale, mise en oeuvre par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et le Centre international de formation de l'OIT (OIT-CIF), avec le soutien financier du Gouvernement portugais.

Dans son discours, le secrétaire d'État a également souligné la nécessité d'apporter des réponses adaptées à la diversité du marché du travail, en insistant sur les progrès réalisés en matière de production de données et de création de mécanismes interinstitutionnels, notamment les bulletins statistiques de la protection sociale.

Il a rappelé que la nouvelle phase du séminaire Action/Portugal s'inscrit dans le cadre du processus de consultation visant à définir les priorités et les orientations stratégiques de la prochaine étape du projet, dont la mise en oeuvre est prévue pour 2027.

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Il a expliqué que l'action se déroule actuellement dans d'autres pays partenaires, tels que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe et le Timor Oriental.

« Il est important de renforcer les liens entre la protection sociale, l'emploi, la formation professionnelle, la formalisation de l'économie et le développement des entreprises », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Portugal en Angola, Nuno Matias, a réaffirmé l'engagement de son pays à continuer de soutenir l'Angola et les autres partenaires dans le renforcement de systèmes de protection sociale plus complets, efficaces et durables.

Il a mis en avant le protocole de coopération entre le ministère portugais du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale et le ministère angolais de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, pour la période 2024-2027.

Le projet Action/Portugal, en cours depuis une dizaine d'années, soutient les pays partenaires dans le renforcement de leurs systèmes de protection sociale grâce à une assistance technique, au renforcement des capacités, à la production et au partage de connaissances, ainsi qu'à l'échange d'expériences.

En Angola, la coopération contribue au renforcement des cadres juridiques et institutionnels, à l'amélioration des statistiques de protection sociale et à l'enrichissement du débat sur l'inclusion des travailleurs de l'économie informelle.