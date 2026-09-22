Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la diplomatie économique pour attirer les investissements

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, a réaffirmé ce mardi, à Luanda, que l'Angola mise sur la diplomatie économique comme l'un des piliers de sa politique étrangère pour attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE).

S'exprimant lors de l'ouverture de la 4e édition du Forum économique Angola/2026, le responsable a souligné que ce plan vise également à ouvrir de nouveaux marchés et à dynamiser le climat des affaires dans le pays.

Il a insisté sur le fait que la stratégie du Chef de l'État, João Lourenço, vise à consolider la marque « Made in Angola » sur le marché international, parallèlement à la mise en oeuvre de mesures concrètes de simplification administrative, de renforcement de la sécurité juridique, de promotion de la concurrence et de facilitation des investissements privés.

Le responsable a ajouté que, outre les incitations réglementaires, un investissement continu dans la modernisation des infrastructures essentielles est nécessaire, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, des ports, des aéroports et du transport ferroviaire.

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« L'objectif principal de ces actions est de créer les conditions propices à l'augmentation de la production, à la stimulation des exportations et à la création d'emplois », a-t-il affirmé.

Selon le secrétaire d'État, l'attraction de capitaux doit s'accompagner du renforcement des capacités de transfert de technologies, de la qualification du capital humain et du développement de l'entrepreneuriat national, ainsi que d'une intégration régionale.

Dans le domaine de l'intégration continentale, Domingos Vieira Lopes a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ce qui a permis l'intégration des entreprises nationales aux chaînes de valeur régionales.

À cet égard, il a rappelé le rôle actif du pays au sein de l'UA/NEPAD, ainsi que le succès du 17e Sommet des affaires États-Unis-Afrique et du 3e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

La 4e édition de la plateforme du Forum économique angolais 2026 est axée sur le thème « Diplomatie économique et attractivité des investissements », offrant ainsi un espace de réflexion économique sur le pays et réunissant décideurs politiques, institutions multilatérales, secteur privé, monde universitaire, corps diplomatique et société civile.

Pendant quatre jours, seront abordés des sujets tels que le positionnement international de l'Angola dans le contexte de la diplomatie économique, l'intégration régionale et le tourisme comme moteur de diversification économique nationale.

L'ordre du jour comprend également des thèmes comme « Diplomatie économique et attraction des investissements directs étrangers en Angola » et « Angola et États-Unis : investissements, minéraux critiques et corridors stratégiques ».