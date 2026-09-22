Angola: Le pays participe à une réunion sur les femmes, la paix et la sécurité

New York — L'Angola a participé lundi, à New York, à une réunion de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).

Cette réunion, placée sous le thème « Ensemble pour la paix : faire progresser le programme sur les femmes, la paix et la sécurité dans les efforts de paix pour la région des Grands Lacs », s'est tenue dans la salle Mandela de la Mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès des Nations Unies.

La délégation angolaise était conduite par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Bravo da Silva Mendonça.

La réunion a réaffirmé le soutien collectif à une solution politique durable à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et a examiné les moyens d'assurer une plus grande participation des femmes aux processus de médiation, de négociation et de consolidation de la paix.

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Les participants ont identifié les principaux défis comme étant les violations persistantes du cessez-le-feu, la prolifération des groupes armés, les violences sexuelles liées au conflit, les déplacements massifs de population et les crises sécuritaires récurrentes.

L'exploitation illicite des ressources naturelles, identifiée comme l'une des sources de financement de l'instabilité dans la région, a également été abordée, compte tenu de son impact sur les communautés locales et la cohésion sociale.

Parmi les résultats de la réunion figure la validation des recommandations de la réunion du Conseil consultatif à Nairobi, avec un engagement à renforcer la participation effective des femmes aux délégations de négociation et aux comités techniques.

Les participants ont également plaidé pour un financement prévisible et à long terme des organisations de femmes à la base et pour des réponses humanitaires adaptées aux besoins des femmes déplacées, avec une meilleure reconnaissance de leur rôle dans la reconstruction économique et sociale.

La réunion a également convenu de la tenue de réunions de coordination périodiques pour suivre la mise en oeuvre des résolutions et renforcer la coordination entre les mécanismes de médiation officiels de l'Union africaine et les organisations de femmes dans les zones les plus touchées par les conflits.

La réunion a été marquée par les interventions du Président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, représenté par le Ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, François Havyarimana ; de la Reine des Belges ; du Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf ; et de la Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed.

Étaient également présents le Ministre délégué du Togo, Yackoley Kokou Johnson, pays médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'est de la RDC ; l'Envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Liberata Mulamula ; des ministres d'États membres de l'Union africaine ; l'Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia ; et la facilitatrice régionale, Sahle-Work Zewde, ainsi que d'autres partenaires internationaux.