Angola: Le pays maintient une activité soutenue à New York

New York — L'Angola a participé lundi à la réunion de haut niveau « Accra Reset - Dialogue pour une relance mondiale », consacrée aux défis de la coopération internationale et à l'élaboration de réponses équilibrées et efficaces aux problèmes affectant les pays du Sud.

Lors de cet événement, qui s'est tenu à New York en marge du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation angolaise était conduite par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, représentant le président de la République, João Lourenço.

La réunion de haut niveau « Accra Reset - Dialogue pour une relance mondiale »* est une initiative lancée en 2025 par le président du Ghana, John Dramani Mahama.

La réunion a rassemblé, entre autres personnalités, les présidents du Costa Rica, Laura Fernández, et du Kenya, William Ruto, les Premiers ministres de Suède, Ulf Kristersson, et de la Barbade, Mia Amor Mottley, ainsi que l'ancien président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, et l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown.

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L'initiative « Accra Reset », initialement axée sur la souveraineté sanitaire, s'est transformée en une plateforme plus large de coopération politique, économique et institutionnelle.

Elle vise à placer au coeur du débat international la capacité des États à définir leurs propres priorités, à mobiliser des ressources, à renforcer leurs institutions et à assurer la mise en oeuvre de leurs politiques de développement.

Parmi les défis identifiés par l'initiative figurent la dépendance au financement extérieur, la vulnérabilité aux chocs internationaux et l'influence limitée de nombreux pays en développement dans la définition des règles, des normes et des instruments qui structurent le système économique et financier international.

C'est dans ce contexte que l'initiative «Accra Reset» prend toute son importance, en tant que plateforme conçue pour promouvoir un dialogue plus axé sur les résultats entre les pays du Sud et ceux du Nord, elle vise à transformer les déclarations politiques en actions concrètes de coopération, de négociation et de mise en oeuvre.

La plateforme prévoit d'aborder des domaines tels que la santé, le développement du capital humain, le commerce et les partenariats industriels, ainsi que, ultérieurement, la souveraineté numérique, les minéraux critiques et la biosécurité.

Dans un contexte international marqué par de profondes transformations économiques, technologiques et géopolitiques, la participation de l'Angola à ce type de plateforme contribue à affirmer sa position dans les débats sur l'évolution de l'architecture internationale de la coopération et du développement et à identifier des opportunités de coopération susceptibles de se traduire par des avantages concrets pour les États participants.

Les Dialogues sur la réinitialisation mondiale cherchent à rapprocher le débat politique de la mise en oeuvre pratique grâce à des négociations sur des questions spécifiques et à des mécanismes conçus pour garantir la redevabilité, le suivi et l'obtention de résultats.