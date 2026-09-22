Angola: Téte António représente le Président au sommet P4M à New York

New York — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a représenté lundi, à New York, le Président de la République, João Lourenço, au Sommet des Partenaires pour le multilatéralisme, le droit international, la paix et la prospérité (P4M).

Organisé en marge de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce sommet a été convoqué à l'initiative de l'Union européenne, de l'Australie, de la Barbade, du Brésil, du Canada, de l'Inde et du Kenya, dans le but d'établir une plateforme de dialogue, de coordination politique et de coopération entre les pays de différentes régions du monde.

La réunion a porté sur la promotion de la paix, de la stabilité et d'un développement durable et inclusif, ainsi que sur la défense du multilatéralisme, du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Parmi les participants figuraient le président du Conseil européen, António Costa, le président du Kenya, William Ruto, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

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À l'issue du Sommet, les participants ont adopté une déclaration commune réaffirmant leur attachement à la souveraineté des États, à l'intégrité territoriale, au règlement pacifique des conflits, à l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force, ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La déclaration plaide également pour la réforme et le renforcement des institutions multilatérales, et notamment de l'Organisation des Nations Unies, afin de les rendre plus représentatives, inclusives, efficaces et aptes à relever les défis contemporains.

Parmi les priorités identifiées figurent la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris, la réforme de l'architecture financière internationale, le financement climatique, la préparation aux futures pandémies, la résilience économique et la coopération internationale dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique.

La participation de l'Angola au Sommet P4M réaffirme l'engagement de l'Exécutif angolais en faveur de la défense du multilatéralisme, du respect du droit international, du renforcement du rôle des Nations Unies et de la recherche de solutions concertées aux défis qui affectent la paix, la sécurité et le développement des peuples.