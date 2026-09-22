Angola: Un ambassadeur réaffirme la lutte contre la fraude fiscale

22 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda ( — L'ambassadeur d'Angola en République du Congo, Vicente Muanda, a réaffirmé lundi, à Brazzaville, la nécessité de renforcer les contrôles et les inspections à la frontière entre les deux pays, afin de réguler le commerce transfrontalier et de lutter contre la fraude fiscale.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le diplomate a reconnu qu'avec l'augmentation de la production nationale, de nombreuses marchandises sont quotidiennement acheminées vers le pays voisin sans paiement de taxes.

Il a recommandé de renforcer la surveillance des filières clandestines afin de prévenir l'exportation illégale de produits nationaux, notamment de produits de première nécessité, vers le pays voisin.

« Nous devons peaufiner les détails relatifs au commerce transfrontalier de part et d'autre, afin que les deux États puissent tirer profit de ces transactions commerciales », a-t-il souligné.

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À cet effet, il a indiqué qu'il était indispensable qu'au niveau des stations provinciales, Cabinda, Pointe-Noire et Kouilou puissent approfondir les mécanismes de coopération pour lutter contre la fraude fiscale et les autres infractions transfrontalières.

L'ambassadeur a plaidé pour le renforcement du dialogue en cours afin d'harmoniser les échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de garantir que les commerçants soient informés de leurs obligations fiscales.

Avec une population estimée à plus de 903 000 habitants, la province de Cabinda partage une vaste frontière terrestre, fluviale et maritime avec la République du Congo.

JFC/DC/SB

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