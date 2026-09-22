Angola: Benguela accueillera le premier Championnat d'Afrique de Karting

Benguela ( — La province de Benguela accueillera la première édition du Championnat d'Afrique de Karting, du 9 au 11 octobre, un événement qui devrait réunir une soixantaine de pilotes.

Selon la Fédération angolaise des sports mécaniques (FADM), qui a fait l'annonce lundi, la compétition se déroulera sur le circuit de karting de Santos Pêras, dans la province de Benguela, et réunira des pilotes des catégories Mini, Max et Senior, ainsi que des catégories Micro et DD2.

Parmi les pays participants figurent l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Eswatini, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, les Seychelles, la Zambie, le Botswana, la Namibie, l'Ouganda, Madagascar et le Zimbabwe, en plus de l'Angola.

L'Afrique du Sud constituera la plus importante délégation étrangère, avec une dizaine de pilotes, tandis que l'Angola sera représenté par une sélection de jeunes pilotes, dont trois originaires de la province de Benguela.

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S'exprimant à Benguela lors d'une conférence de presse inaugurant la compétition, le secrétaire général de la FADM, Fernando Barros Júnior, a déclaré que l'organisation de cet événement représentait un moment historique pour le sport automobile africain et une opportunité pour l'Angola de se positionner sur le circuit international du karting.

Selon le responsable, le programme débutera le 7 octobre avec l'arrivée à Benguela de délégations, dont le vice-président de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) pour l'Afrique et le directeur général de Karting Africa.

Il a précisé que l'événement servira également de lancement au Championnat d'Afrique de Karting 2027, dont l'organisation, sous l'égide de Karting Africa, devrait impliquer cinq pays africains, dont l'Angola, qui accueillera l'une des courses du calendrier.

Fernando Barros Júnior a justifié le choix de Benguela par le travail accompli par la province dans le domaine du karting, d'une part, et par l'existence d'une piste d'un kilomètre et demi de long, adaptée à l'organisation de compétitions internationales, d'autre part.

Formation

« La principale stratégie de la FADM est précisément la formation, et la formation, c'est le karting », a-t-il souligné, mettant en avant le fait que Benguela est la seule province du pays dotée d'infrastructures sportives capables d'accueillir des compétitions internationales.

Selon le responsable, les conditions hôtelières et de restauration permettent d'héberger correctement les délégations, au total 150 personnes, comprenant athlètes, dirigeants sportifs et touristes.

Le responsable a également souligné le volet formation de l'événement, qui, selon lui, va au-delà de la compétition et inclut des actions de formation pour les entraîneurs, les techniciens et les mécaniciens.

Pour Fernando Barros Júnior, l'organisation de ce championnat constitue également une opportunité de transfert de connaissances et de perfectionnement pour les professionnels angolais dans une discipline en constante évolution technologique.

Développement de la discipline

À cette occasion, il a souligné que la FADM développe un programme national de développement du karting, avec la création d'écoles dans 11 provinces, par le biais de leurs associations provinciales respectives. Dans le cadre de ce projet, a-t-il déclaré, la fédération a déjà acquis un premier lot de karts destinés à l'entraînement en Angola, et de nouveaux équipements devraient arriver dans les prochaines semaines afin de soutenir la création d'écoles et la formation de jeunes pilotes.

Le responsable a affirmé que ce programme avait contribué au choix de l'Angola comme pays hôte du premier événement international de karting d'envergure continentale.

« Nous sommes le pays d'Afrique qui possède le projet de développement du karting le plus ambitieux et le plus complet », a-t-il déclaré, faisant référence à la stratégie d'expansion de ce sport.