Angola: Des experts préconisent de nouvelles stratégies pour lutter contre la stigmatisation liée au VIH

Lubango ( — Combattre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH exige une éducation continue, un langage respectueux et le renforcement de la confidentialité des professionnels de santé, a suggéré l'expert en psychologie clinique, Idezibal Aldino Uhongo.

Dans une déclaration faite à l'ANGOP ce mardi à Lubango, le psychologue a indiqué que les préjugés découlent de la désinformation et des idées reçues sur les modes de transmission, poussant de nombreux patients à se faire soigner loin de chez eux par crainte d'être contaminés.

Pour inverser cette tendance, l'expert a souligné la nécessité de mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation fondés sur des données scientifiques dans les écoles, les églises, les médias et les institutions afin de briser le silence qui, souvent, « protège les préjugés ».

« Pendant de nombreuses années, le VIH a été associé à la culpabilité et au jugement moral, mais nous savons aujourd'hui que cette attitude ne fait qu'éloigner les personnes des services de santé. Par conséquent, nous avons besoin d'éducation, car le silence protège les préjugés et l'information sauve des vies », a-t-elle insisté.

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Garantir la confidentialité en renforçant la culture du secret professionnel au sein des institutions de santé est un autre mécanisme souligné par l'expert.

En effet, la violation du secret professionnel constitue une infraction éthique et juridique qui éloigne les personnes du diagnostic et du traitement, ce qui nuit à la santé publique.

Elle a également insisté sur l'importance d'humaniser le langage en promouvant le principe selon lequel personne ne devrait être défini par un diagnostic.

La responsable a préconisé d'adopter l'expression « vivre avec le VIH » plutôt que « être séropositif », afin d'éliminer tout jugement moral.

Selon elle, les réseaux de soutien familiaux et communautaires peuvent, dans ce processus, remplacer l'exclusion par la solidarité et l'empathie, offrant ainsi un soutien émotionnel qui aide le patient à atténuer son anxiété, à accepter sa maladie et à se concentrer sur l'observance du traitement.

Un expert juridique met en garde contre les sanctions potentielles en cas de contamination intentionnelle

À son tour, le juriste Ervedoso Tchiangalala a mis en garde contre les sanctions pénales prévues en cas de contamination intentionnelle par une maladie sexuellement transmissible, notamment le VIH, avec des peines allant de deux à quinze ans d'emprisonnement.

Pour l'avocat, le délit de transmission d'une maladie transmissible est considéré comme semi-public au regard du droit pénal, mais il s'applique aux personnes dont la peine dépend de l'acte effectif de contamination ; si une personne est porteuse d'une maladie transmissible et a des rapports sexuels à l'insu de son partenaire, elle peut être condamnée à une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.

L'aggravation de la peine, selon l'avocat, réside dans la contamination effective, c'est-à-dire lorsqu'il y a intention, réelle ou déclarée, de transmettre la maladie ; la peine encourue peut alors aller de six à quinze ans d'emprisonnement.

Sur le plan social, l'avocat a indiqué que ces délits sont aujourd'hui fréquents et résultent de la banalisation des rapports sexuels non protégés.

Le président du Conseil provincial de l'Ordre des avocats d'Angola (OAA) à Huíla a également déclaré que, parmi les avocats qu'ils représentent, la nature sensible de ce type de crime dissuade les victimes de le signaler, voire de solliciter une assistance juridique, malgré la persistance de certains cas.

Concernant le secret professionnel, sa violation est punie par le Code pénal angolais d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans, sans aggravation.

Les peines sont majorées d'un tiers, passant de huit à quatre ans d'emprisonnement. L'aggravation est appliquée si l'acte est commis dans l'intention d'obtenir un gain pour soi-même ou pour autrui, dans le but de nuire à quelqu'un.

La prévalence du VIH à Huíla est de 0,6 %, inférieure à la moyenne nationale de 1,5 %.

Dans cette province, les autorités suivent 10 239 personnes vivant avec le virus.