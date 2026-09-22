Angola: Sept morts dans la province de Huambo durant le long week-end

Huambo ( — Sept personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées dans huit accidents de la route survenus durant le long week-end dans la province de Huambo, selon un communiqué de la Délégation provinciale du ministère de l'Intérieur (MININT).

D'après le document de la Direction de la communication institutionnelle et de la presse de la Délégation provinciale du (MININT), les accidents se sont produits dans les municipalités de Huambo, Caála et Cuima.

Il s'agit de collisions entre voitures et motos, de renversements, de dérapages, de collisions entre motos et de chocs contre des obstacles fixes.

Dans le cadre de la réglementation et du contrôle routiers, 978 campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des conducteurs afin de renforcer les mesures de sécurité routière.

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Le document indique également la mise en place de 72 barrages routiers de police sur les routes nationales 120, 250, 260 et 352, permettant l'interception de 420 conducteurs.

Suite à ces actions, 93 amendes ont été dressées pour infractions au code de la route et 31 véhicules, 38 motos ainsi que divers documents ont été saisis.

En matière de criminalité, la province a enregistré 16 infractions, dont sept ont été élucidées. Huit personnes ont été interpellées, ce qui correspond à un taux de réussite de 44 %.

Les violences physiques et les vols qualifiés sont les infractions les plus fréquentes, avec cinq cas chacune, suivis de quatre vols qualifiés, un homicide involontaire et une agression sexuelle.

La municipalité de Huambo a enregistré sept infractions, suivie de Cachiungo avec deux, tandis que Caála, Bailundo, Londuimbali, Longonjo, Ecunha, Chinjenje et Ucuma ont enregistré un cas chacune.

Au cours de la même période, 784 actions de prévention et de lutte contre la criminalité ont été menées dans toute la province, dont huit micro-opérations dans les municipalités de Huambo et Bailundo.

Le document précise que les opérations ont permis le démantèlement de deux organisations criminelles, composées de dix individus, ainsi que l'arrestation de dix-huit autres citoyens soupçonnés d'implication dans des crimes de vol aggravé, d'abus de confiance, de voies de fait, d'agression sexuelle, de vol qualifié et d'agressions à domicile et sur la voie publique.

Le document mentionne également l'exécution de sept mandats d'arrêt et l'élucidation de quatre affaires criminelles dans le cadre des enquêtes en cours.

Au cours des opérations, une arme à feu, douze motos, un téléphone portable et 150 kilogrammes de marijuana ont été saisis.

Parmi les affaires criminelles marquantes figure l'agression sexuelle d'une fillette de douze ans, survenue dans la commune d'Ucuma.

Selon le document, la mineure rentrait à pied de la cantine au domicile de ses parents lorsqu'elle a été surprise par le suspect, un étudiant célibataire de 25 ans, qui l'a entraînée dans un tas de gravats où il a commis l'agression.