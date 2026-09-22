Angola: Le ministre considère l'entrepreneuriat des jeunes comme un levier de transformation économique

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a considéré, lundi à Luanda, l'entrepreneuriat culturel des jeunes comme un levier de transformation économique pour le pays, en faisant de la créativité une source concrète et durable de revenus et d'emploi.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 6e Exposition nationale des jeunes créateurs, le gouvernant a souligné que la culture et l'innovation constituent le pilier des industries culturelles.

« Il s'agit d'un secteur stratégique capable de générer des emplois directs et indirects, de stimuler l'auto-emploi, de dynamiser les économies locales et de diversifier le tissu productif national », a-t-il insisté.

Rui Falcão a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à créer un écosystème favorable qui encourage les jeunes talents dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de développement de la jeunesse (PDJ 2025-2027), avec pour objectif que chaque création soit perçue comme un atout économique capable de générer de la richesse, d'attirer des investissements et de garantir l'autonomie financière.

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Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également indiqué que cette édition sert de répétition générale pour la préparation technique et artistique de la délégation qui représentera l'Angola à la Biennale CPLP des Jeunes Créateurs au Cap-Vert.

Elle permet d'évaluer la qualité des productions artistiques et de réaffirmer le rôle des industries créatives dans le développement économique, social et culturel du pays.

De son côté, Waldemar Francisco, membre du comité d'organisation, a rapporté que l'exposition rassemble 60 jeunes créateurs issus de différentes provinces angolaises, avec des expositions et des présentations dans les domaines du théâtre, de la poésie, des arts visuels, de la danse, de l'humour, de la mode, des sciences, des technologies et de l'innovation.

Selon le responsable, le bilan de cette édition est positif et compte plus de 60 exposants, parmi lesquels des concurrents directs pour la Biennale et des créateurs présentant leurs oeuvres au public.

La sélection finale des artistes qui représenteront l'Angola au Cap-Vert sera effectuée à la clôture des activités.

Waldemar Francisco a également assuré que les participants non retenus pour l'événement international continueront de bénéficier d'un soutien institutionnel.

Suite à une rencontre avec l'Institut angolais de la jeunesse, une équipe a été constituée pour accompagner et soutenir ces jeunes, en veillant à ce que les conditions leur permettent de réaliser leurs projets et de développer leurs talents.