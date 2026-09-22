Angola: Un responsable encourage la participation citoyenne à la gestion des déchets

Ondjiva (Angola) Le directeur provincial du Bureau de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires, Tchingungo Contreiras, a plaidé lundi, dans le village de Chiulo, pour une sensibilisation accrue de la population à la gestion des déchets solides.

S'exprimant lors d'une manifestation commémorant la Journée mondiale du nettoyage, célébrée le 20 septembre, il a souligné le rôle fondamental de la communauté dans le maintien d'un environnement plus propre, plus sain et plus sûr pour tous.

Tchingungo Contreiras a insisté sur l'importance de cet événement pour la sensibilisation à l'environnement et a salué le fort engagement, le civisme et la participation active des habitants.

Antônio Luepo, administrateur municipal de Humbe, a quant à lui souligné la pertinence sociale et environnementale de cette initiative, réaffirmant l'engagement des autorités locales à améliorer la qualité de vie et à préserver l'environnement.

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Il a déclaré qu'avec cette célébration, Humbe réaffirme son engagement en faveur de pratiques environnementales durables.

Sous le slogan « Cunene propre, fierté de tous », l'événement a été marqué par une campagne de nettoyage mobilisant les autorités locales, les représentants du secteur environnemental et la population locale, ainsi que par la distribution de produits de nettoyage.

Initié par l'organisation Let's Do It World (LDIW), cet événement a été inscrit au calendrier de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2023, avec pour objectif de sensibiliser la population mondiale à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets.

Cette journée vise à rassembler des millions de volontaires issus d'environ 190 pays pour nettoyer les espaces publics, promouvoir la consommation durable et le tri sélectif des déchets.