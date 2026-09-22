Angola: Le FADA vise à formaliser plus de mille coopératives d'ici décembre 2026

Lobito ( — Le Fonds d'appui au développement agricole (FADA) ambitionne de formaliser 1 411 coopératives agricoles familiales d'ici décembre 2026, a annoncé lundi, dans la municipalité de Catumbela (Benguela), son directeur général, António Sanja.

Ce directeur a communiqué cette information lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième phase du projet, qui vise à former, organiser et améliorer les conditions d'accès au financement pour les coopératives, afin de les aider à devenir des unités productives.

António Sanja a indiqué que le projet a déjà touché dix provinces du pays, ayant accompagné 318 coopératives et concerné 3 180 agriculteurs dans la province de Benguela, entre le 14 et le 21 janvier de cette année.

Dans le cadre de cette initiative, 28 coopératives ont signé des contrats avec le FADA lundi, dont une de la municipalité de Baía Farta et une autre de Dombe Grande.

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Les producteurs de Baía Farta sont liés au projet de blocs compacts, qui compte 11 projets en phase de décaissement, d'une valeur de plus de 213 millions de kwanzas, et six en cours de validation, d'une valeur de plus de 111 millions de kwanzas.

Concernant Dombe Grande, Antonio Sanja a indiqué qu'un partenariat existe avec la coopérative Dombe Limitada, axée sur la production de tomates destinées à l'usine de transformation de fruits.

« Nous avons ici 11 projets en phase de validation, d'une valeur de plus de 106 millions de kwanzas », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'à Dombe Grande, 17 producteurs ont déjà reçu un financement totalisant 675 millions de kwanzas, tandis que 25 autres sont en phase de validation, en attente d'un financement estimé à 625 millions de kwanzas.

Concernant les actions menées dans la province de Benguela, il a indiqué qu'au 31 août de cette année, le FADA comptait 192 projets approuvés, correspondant à plus de cinq milliards de kwanzas, dont 123 ont été décaissés, pour un montant total de plus de 3,8 milliards.

« 69 projets sont actuellement en phase de financement, pour un montant de 1,17 milliard de kwanzas », a-t-il expliqué.

« La mission du FADA est de financer la production et d'accompagner les producteurs. Nous voulons que le crédit se traduise par l'achat de semences, d'équipements, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et le renforcement des capacités de croissance », a-t-il souligné.

Le responsable a également insisté sur la nécessité pour les producteurs d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux gérer leurs organisations, planifier la production, administrer les ressources et collaborer afin de faciliter l'accès au financement.

Concernant le volet formation, il a expliqué que l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM) et l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP) y participent, tandis que l'Institut pour le développement agricole (IDA) est responsable de l'assistance technique et du suivi.

Il a ajouté que les administrations locales soutiennent l'intégration du projet au sein des communautés, et que le FADA assure les procédures d'évaluation et le financement.

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