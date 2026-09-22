Ile Maurice: Des millions d'archives, dont celles de Maurice, accessibles en ligne

22 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Près de 4 millions de documents retraçant la vie de personnes réduites en esclavage dans 20 anciennes colonies britanniques sont désormais accessibles en ligne. Maurice figure parmi les territoires concernés, aux côtés notamment de la Jamaïque, de la Barbade, des Bahamas et de Trinité-et-Tobago.

La collection Former British Colonies Enslavement Registers comprend quelque 300 000 pages couvrant la période de 1813 à 1840. Les documents ont été numérisés et indexés par Ancestry, en partenariat avec l'University College London.

Les registres contiennent des informations détaillées sur les personnes réduites en esclavage : noms, âges, liens familiaux, naissances, décès et transferts de propriété. Certains précisent également leur lieu de naissance.

Cette mise en ligne pourrait permettre à des milliers de descendants de retrouver des traces de leur histoire familiale. La collection est gratuitement consultable avec un compte Ancestry.

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