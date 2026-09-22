Ile Maurice: Un septuagénaire retrouvé mort

22 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Le corps sans vie d'Anandev Soodhoo, âgé de 75 ans et domicilié à Camp-Carol, a été retrouvé cet l'après-midi, mardi 22 septembre, à proximité de la plage de Camaron Hatchery, à Camp-Carol. La police de Plaine-Magnien a été alertée après qu'une équipe de la National Coast Guard de Le Chaland s'est rendue sur les lieux.

Selon les premières informations, Anandev Soodhoo était parti pêcher avant d'être retrouvé dans l'eau. Son corps a été retiré par des volontaires présents sur place.

Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette noyade.

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