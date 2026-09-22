Ile Maurice: Un demi-siècle de service

La Private Secondary Education Authority (PSEA) a célébré son jubilé d'or hier, le 21 septembre, à Beau-Bassin. Une cérémonie qui a rendu hommage à celles et ceux qui ont contribué à faire vivre les collèges privés à travers les années, tout en mettant en lumière les défis actuels du secteur et la nécessité de placer l'élève au coeur du parcours éducatif.

Cinquante ans d'histoire, ce sont des générations d'élèves, d'enseignants, de recteurs, de managers et de membres du personnel non enseignant, qui se sont succédé dans les établissements secondaires privés. Pour marquer cette étape, la PSEA a réuni plusieurs personnalités du monde politique et éducatif autour d'une cérémonie ponctuée par des témoignages, des prestations culturelles et plusieurs moments symboliques.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan ainsi que le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness. Les députés Reza Saumtally et Chandraprakash Ramkalawon figuraient également parmi les invités. Le président du conseil d'administration de la PSEA, Deenesh Patpur, a également pris la parole lors de cette célébration.

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Cinq décennies de contribution

Dans son intervention, Mahend Gungapersad a salué la contribution des collèges privés, de leurs managers, des enseignants et du personnel non enseignant au cours des 50 dernières années. Il a rappelé les circonstances parfois difficiles dans lesquelles certains établissements ont commencé leurs opérations et le travail accompli depuis pour permettre à l'éducation de toucher les différentes régions de Maurice.

Il a particulièrement mis en avant le rôle joué par les collèges privés auprès des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire. Pour lui, ces établissements représentent une possibilité pour ces jeunes de trouver leur place dans le système éducatif et de bénéficier d'un accompagnement. La PSEA, a-t-il souligné, est aujourd'hui un partenaire privilégié dans le parcours éducatif.

Accorder plus d'attention à chaque enfant

L'accompagnement des élèves a également occupé une place importante dans le discours du ministre Gungapersad. Il a évoqué le Foundation Programme et la nécessité de réduire le nombre d'élèves par classe afin de permettre une attention plus spécifique à chaque enfant. Il a également indiqué que les établissements rencontrant des difficultés doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement similaire.

La situation de certains collèges confrontés à une faible population scolaire a aussi été abordée. Le ministre a expliqué que la viabilité d'un établissement dépend notamment de son nombre d'élèves, évoquant un seuil d'environ 150 à 175 élèves pour assurer son fonctionnement. Au-delà des établissements, il a lancé un appel aux parents à consacrer davantage de temps à leurs enfants, notamment en leur faisant découvrir la lecture dès le plus jeune âge.

De son côté, Deenesh Patpura souligné le travail entrepris depuis l'année dernière pour accompagner davantage les collèges privés.Il a reconnu que plusieurs établissements connaissent encore des difficultés, tout en assurant que la PSEA reste à l'écoute des managers et des différents acteurs du secteur.

La PSEA cherche également de nouvelles façons de soutenir les établissements. Parmi les pistes évoquées figure notamment le recours à des éducateurs retraités, afin de contribuer à répondre aux besoins en personnel. Pour le président du conseil d'administration de la PSEA, le travail est loin d'être terminé. Les défis sont nombreux, mais l'objectif demeure de rester proche des établissements et surtout des enfants.

Des témoignages qui racontent une histoire

La dimension humaine du jubilé s'est également retrouvée dans les témoignages d'anciens éducateurs et recteurs. Gilberte Chung Kim Chung, Executive Director du Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC), ainsi qu'Anjanee Bhowan, ancienne rectrice de l'Universal College, et Bashir Taleb, ancien recteur de l'Islamic Cultural College de Vallée-des-Prêtres, ont notamment apporté leurs témoignages sur le parcours de la PSEA et l'évolution du secteur.

Ces témoignages ont rappelé que derrière les institutions et les chiffres se trouvent avant tout des personnes : des enseignants qui ont consacré leur carrière à leurs élèves, des recteurs qui ont dirigé des établissements dans des périodes ou conditions parfois difficiles et des générations de jeunes qui ont construit leur avenir sur les bancs des collèges privés.

La cérémonie d'hier ne s'est pas limitée aux discours. Le programme comprenait notamment le lancement d'un pin commémoratif et d'un e-magazine, le dévoilement d'une plaque commémorative, la remise de décorations, la mise en terre d'arbres ainsi que l'ouverture d'une galerie d'art.

Des élèves et des membres du personnel de plusieurs établissements ont également animé des prestations culturelles, donnant à la célébration une dimension intergénérationnelle.

Après 50 ans, la PSEA se trouve ainsi à un tournant. Les enjeux ont changé, les besoins des élèves aussi, mais une même question demeure au centre des préoccupations : comment continuer à offrir à chaque enfant les conditions nécessaires pour apprendre, progresser et trouver sa place. Ce jubilé d'or aura ainsi permis de regarder vers le passé, de reconnaître ceux qui ont contribué à cette histoire, mais aussi de poser les bases des prochaines années de l'éducation secondaire privée à Maurice.