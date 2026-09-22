Ile Maurice: Flip Out remplace le cinéma

L'ancien espace cinéma de Bagatelle Mall s'apprête à changer de visage. Ascencia y prépare, pour novembre, l'ouverture de Flip Out, une franchise européenne consacrée aux loisirs et au divertissement. Aménagé sur quelque 6 000 m², le nouvel espace réunira plusieurs activités, dont un Ninja Park, un parcours d'obstacles où les participants devront grimper, ramper ou franchir différents modules.

Le parcours sera plongé dans une ambiance sombre, avec des lumières fluorescentes pour guider les participants. Une arène de laser tag permettra, elle, aux joueurs de s'affronter à l'aide de dispositifs laser et de cumuler des points en touchant leurs adversaires. L'offre sera complétée par un trampoline park, un espace couvert de restauration et plusieurs nouvelles enseignes.

Cette transformation intervient à l'occasion des 15 ans de Bagatelle Mall, qui accueille aujourd'hui plus de 8 millions de visiteurs par an. Pour Ascencia, il ne s'agit toutefois pas uniquement de donner une nouvelle fonction à l'ancien cinéma. «Nous n'avons pas abordé ce projet en nous demandant uniquement par quoi remplacer le cinéma. Nous avons réfléchi à la fonction que cet espace pouvait désormais jouer dans l'équilibre global de Bagatelle», explique Parama Sabapathee, Asset Manager de Bagatelle Mall.

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Le projet répond aussi à l'évolution des habitudes de consommation. «Les modes de consommation changent, le rapport au commerce évolue et les attentes vis-à-vis des lieux physiques sont aujourd'hui beaucoup plus larges», souligne Simon Harel, Chief Executive Officer d'Ascencia.