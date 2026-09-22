Ile Maurice: Des vétérinaires lancent la première campagne de stérilisation

Ce sera une première à Rodrigues. Du 5 au 11 octobre, des vétérinaires mauriciens volontaires mèneront, en collaboration avec des associations locales, une campagne de stérilisation de chiens sur l'île. L'objectif initial est de prendre en charge quelque 500 animaux, tout en procédant à leur vaccination et à leur micropuçage.

Une équipe de vétérinaires se rendra sur place dès le 30 septembre pour préparer l'opération, organisée avec l'ONG Well-being of Strays et le concours d'associations locales. «Notre équipe se rend à Rodrigues à partir du 30 septembre. La campagne commence le 5 octobre et prendra fin le 11. Nous avons pris contact avec les ONG sur place pour que le nécessaire puisse être fait», explique Manishi Doolub Gaungoo, présidente et fondatrice de Well-being of Strays.

Pour le Dr Keshav Jeetah, vétérinaire volontaire, cette initiative répond notamment à la problématique des chiens errants sur l'île. «Jamais on n'a fait une campagne de stérilisation à Rodrigues. Ils rencontrent aussi pas mal de problèmes avec les chiens errants en ce moment. Nous avons ainsi pris cette initiative, en compagnie de deux autres vétérinaires, pour aller, en tant que volontaires, initier cette campagne.»

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Selon les dernières estimations avancées par les organisateurs, la population canine errante à Rodrigues serait d'environ 10 000 chiens. Pour cette première opération, la cible est fixée à 500 animaux. L'enregistrement des animaux ne pourra, en revanche, pas être effectué dans le cadre de cette opération, cette procédure n'étant pas encore finalisée à Rodrigues, précise le vétérinaire. Six régions ont été retenues afin de couvrir plusieurs secteurs de l'île : Anse-aux-Anglais le 5 octobre, Coromandel le 6, La Ferme le 7, Mont-Lubin les 8 et 9, Port-Sud-Est le 10 et Saint-François le 11 octobre.