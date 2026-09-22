Ile Maurice: Les demandes de «Waste Carrier Licence» en ligne à partir d'octobre

À partir d'octobre, les demandes de Waste Carrier Licence, nécessaires au transport de déchets, devront obligatoirement être effectuées en ligne, annonce le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique dans un communiqué émis hier, lundi 21 septembre. Les demandes devront être soumises via la plateforme de l'Economic Development Board (EDB) Mauritius,

Cette démarche vise à simplifier la procédure, réduire les délais de traitement et faciliter l'accès aux permis.

La nouvelle procédure concernera les particuliers, les entreprises, les organismes parapublics, les autorités locales ainsi que les ministères. Les demandeurs devront compléter leur dossier en ligne et fournir les documents requis. Parmi les pièces demandées figurent une copie scannée de la carte d'identité, l'adresse et les coordonnées du demandeur ainsi que, lorsque nécessaire, le Business Registration Number de l'entreprise. Des documents relatifs au véhicule devront également être fournis, notamment les copies scannées du Horsepower recto-verso, de la vignette de taxe routière (déclaration), du Carrier Licence A ou B et du certificat de fitness.

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Le ministère rappelle que les informations fournies doivent être complètes et exactes. Une demande incomplète, un document arrivé à expiration ou une erreur dans les renseignements du véhicule pourrait entraîner un retard dans le traitement du dossier. Il est précisé par ailleurs que la soumission d'une demande en ligne ne constitue pas une autorisation de transporter des déchets. Les opérations ne pourront commencer qu'après l'approbation et la délivrance officielle du permis.